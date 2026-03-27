Товарищеский матч. Франция вдесятером победила Бразилию

Франция обыграла Бразилию в товарищеском матче на «Жилетт Стэдиум» в США.

Действующие вице-чемпионы мира одержали победу, несмотря на то, что остались в меньшинстве на 55-й минуте – Дайот Упамекано был удален за грубый фол.

Килиан Мбаппе и Уго Экитике забивали у французов. В составе бразильцев отличился Бремер, которому ассистировал вингер «Зенита» Луис Энрике.

Мбаппе забил за Францию в семи матчах подряд – это никому не удавалось со времен Жан-Пьера Папена в 1990-1991 годах. Ему остался один мяч до бомбардирского рекорда Оливье Жиру.