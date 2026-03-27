Товарищеский матч. Колумбия проиграла Хорватии, Кордоба вышел на замену

Сборная Колумбии в товарищеском матче проиграла Хорватии со счетом 1:2.

Игра прошла в Орландо (США).

Колумбийцы открыли счет на 2-й минуте – отличился Джон Ариас. Хорваты отыгрались и вышли вперед еще до перерыва. На 6-й минуте гол забил Лука Вушкович с передачи Марио Пашалича. На 42-й мяч в сетку ворот соперника отправил Игор Матанович с паса Марко Пашалича.

Во втором тайме команды голов не забили. Нападающий «Краснодара» и сборной Колумбии Джон Кордоба начал игру в запасе и вышел на замену на 71-й минуте.

29 марта Колумбия сыграет товарищеский матч с Францией, 31 марта Хорватия встретится с Бразилией. Обе встречи пройдут в США.