Назначены судьи на матч Россия – Никарагуа

Стало известно, кто рассудит сборные России и Никарагуа в краснодарском товарищеском матче.

На игру назначили бригаду арбитров из Узбекистана во главе с Абдурашидом Худойбергановым.

Его помощниками будут Санжар Шаюсупов и Акмал Гиeсов, резервным рефери стал россиянин Артем Чистяков.