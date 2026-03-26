Ловчев объяснил, почему не уверен в победе сборной России над Никарагуа и Мали

Бывший защитник сборной СССР Евгений Ловчев высказался о товарищеских матчах национальной команды России в марте.

– Как человек, который более 60 лет в футболе, столько игр сыграл за сборную, конечно, буду смотреть ближайшие матчи. Понятно, что что‑то не нравится, мы отстранены, но играть всe равно надо при всех делах. Есть рейтинги, нужно не пропадать. Всe равно нас разбанят – никуда не денутся. Разве нужно сейчас просто взять и закрыться? Нас всe равно вернут, а играть надо.

– Уверены, что наша сборная обыграет Никарагуа и Мали?

– Не уверен. В нашу сборную во всeм не особо верю. В тех, кого вызывают, тоже. Наша команда отстранена уже четыре года, и всe это время вызываются новые игроки и нам говорят, что это просмотр. Просмотр к чему? Это главная команда страны, сборная. Она должна выходить и показывать свою силу в спорте.

Недавно мы видели наших паралимпийцев – просто красавцы ребята, сражались за страну! И футболисты тоже должны сражаться. Да, я смотрю на результаты, где разгромы по 9:0, по 5:0. Но игра команды далека от идеала.