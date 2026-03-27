Стал известен стартовый состав России на товарищеский матч с Никарагуа. Игра состоится 27 марта, начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

Россия: Сафонов, Бевеев, Морозов, Литвинов, Пальцев, Пруцев, Фомин, Умяров, Садулаев, Тюкавин, Гладышев.

Запасные: Адамов, Митрюшкин, Вахания, Мелeхин, Сильянов, Баринов, Глебов, Головин, Кисляк, Петров, Воробьeв, Комличенко, Мелкадзе.

Главный тренер: Валерий Карпин

С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!