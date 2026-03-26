Винисиус высказался о ситуации с невызовом Неймара в сборную Бразилии

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор пожелал нападающему «Сантоса» Неймару вернуться в сборную Бразилии.
«В последние сезоны я был одним из лучших, как и Рафинья. Каземиро... О нем и говорить нечего. У него огромный опыт. Давление на Неймара – это нормально. Я не могу быть объективным, потому что Ней – один из моих кумиров. Он делает все, чтобы выложиться на 100% и вернуться в сборную... Теперь решение остается за тренером. Но мы, футболисты, всегда хотим играть вместе с лучшими.
Тренер [Карло Анчелотти] всегда говорит с игроками. Он спрашивает, на какой позиции мы хотим играть, как предпочитаем обороняться. Но решение остается за ним. Диалог с ним важен для нас, потому что мы всегда учимся у него. Мы надеемся, что его идеи как можно быстрее усвоятся и будут применены на практике», – сказал Винисиус.
- 34-летний Неймар не вошел в заявку национальной команды на товарищеские матчи с Францией и Хорватией в марте.
- Форвард в этом году провел 5 матчей за «Сантос», забил 3 гола, сделал 2 ассиста.