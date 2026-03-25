45-я сборная мира может сыграть с Россией в этом году

Сборные России и Камеруна могут провести товарищеский матч до конца 2026-го календарного года.

«Федерация футбола Камеруна включила сборную России в список возможных соперников на товарищеский матч в 2026 году.

Африканцы рассматривают разные форматы проведения встречи – как на выезде, так и дома.

В Федерации футбола Камеруна сейчас формируют список потенциальных соперников на международные паузы летом и осенью, и среди вариантов есть сборная России.

Потенциальная встреча России и Камеруна возможна как в июне, так и осенью 2026 года. При этом в Камеруне параллельно изучают и другие варианты – как среди европейских сборных, так и среди команд своего континента», – сообщил источник.