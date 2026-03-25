45-я сборная мира может сыграть с Россией в этом году

Сборные России и Камеруна могут провести товарищеский матч до конца 2026-го календарного года.
«Федерация футбола Камеруна включила сборную России в список возможных соперников на товарищеский матч в 2026 году.
Африканцы рассматривают разные форматы проведения встречи – как на выезде, так и дома.
В Федерации футбола Камеруна сейчас формируют список потенциальных соперников на международные паузы летом и осенью, и среди вариантов есть сборная России.
Потенциальная встреча России и Камеруна возможна как в июне, так и осенью 2026 года. При этом в Камеруне параллельно изучают и другие варианты – как среди европейских сборных, так и среди команд своего континента», – сообщил источник.
- Сборная России более 4 лет отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские матчи.
- В 2025 году команда Валерия Карпина сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).
- В марте будут матчи с Никарагуа и Мали. Они состоятся 27 и 31 марта в Краснодаре и Санкт-Петербурге.
- Камерун занимает 45-е место в рейтинге ФИФА.
