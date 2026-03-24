Игроки «Зенита» опоздали в сборную Бразилии

Футболисты «Зенита» Дуглас Сантос и Луис Энрике столкнулись с логистическими трудностями, когда добирались из России в США.
Они с задержкой вылетели в расположение сборной Бразилии в Орландо.
Зенитовцы столкнулись с отменой двух рейсов из Петербурга в Турцию. Им пришлось ждать 12 часов. Ожидается, что защитник и вингер прилетят в Америку во вторник вечером.
- 26 марта бразильцы сыграют с Францией, а 31 марта – с Хорватией.
Источник: O Globo