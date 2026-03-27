Мостовой дал совет сборной России перед матчем с Никарагуа

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что сборная России одержит уверенную победу в товарищеском матче с Никарагуа.

«Как сборная России может не обыграть у себя дома команду на 150‑м месте в рейтинге? Ну вы что? Какой Никарагуа? Их никто не знал. Они и стадионов, наверное, никогда не видели. Здесь не нужно ничего особенного делать, надо выйти, сыграть, забить 7–8 мячей, сесть в автобус и уехать. Главное без пафоса и всяких криках о рекордах», – сказал Мостовой.