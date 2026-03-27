Аршавин назвал победителя матча Россия – Никарагуа

Андрей Аршавин предположил, что сборная России победит Никарагуа со счетом 5:0 в товарищеском матче.
Бывший нападающий «Зенита» и «Арсенала» сделал прогноз на игру национальной команды в новом выпуске на ютуб-канале «Это футбол, брат!».
- Матч Россия – Никарагуа пройдет в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.
- 31 марта сборная России проведет еще один товарищеский матч и сыграет с Мали в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало игры запланировали на 20:00 мск. Билеты уже в продаже.
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. Команда проводит только товарищеские встречи.
Источник: «Бомбардир»