Сборная Никарагуа не забивала Гаити, Панаме и Гваделупе, но забила России

В эти минуты проходит товарищеский матч между сборной России и сборной Никарагуа. Россияне не смогли оставить ворота в неприкосновенности.

На 16-й минуте у гостей забил Оскар Асеведо. У России пропустил вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов.

Никарагуанцы в последних своих матчах не смогли забить Гаити, Панаме, Гайане и дважды Гваделупе. Забили лишь костариканцам и Гондурасу, а теперь – и сборной России.