Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сборная Никарагуа не забивала Гаити, Панаме и Гваделупе, но забила России

Сборная Никарагуа не забивала Гаити, Панаме и Гваделупе, но забила России

Вчера, 20:10
10

В эти минуты проходит товарищеский матч между сборной России и сборной Никарагуа. Россияне не смогли оставить ворота в неприкосновенности.

На 16-й минуте у гостей забил Оскар Асеведо. У России пропустил вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов.

Никарагуанцы в последних своих матчах не смогли забить Гаити, Панаме, Гайане и дважды Гваделупе. Забили лишь костариканцам и Гондурасу, а теперь – и сборной России.

  • Матч Россия – Никарагуа проходит в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена». На «Бомбардире» есть прямая текстовая трансляция. Ее ведет Андрей Ерофеев.
  • 31 марта сборная России проведет еще один товарищеский матч и сыграет с Мали в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало игры запланировали на 20:00 мск. Билеты уже в продаже.
  • Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. Команда проводит только товарищеские встречи.

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Никарагуа Россия
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
val69
1774632204
Валерон-красаец!!! Не смотрю, врядли Матюха виноват...
Ответить
Чугунный скороход
1774632267
Это пуделю забили, не сафонову
Ответить
шахта Заполярная
1774633101
У Гаити, Гваделупе, Панаме просто не было Сафонова.
Ответить
val69
1774633735
То ли ещё будет...
Ответить
polt
1774644590
Пижон в воротах сборной Карпина.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 