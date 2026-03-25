Стало известно, какие артисты выступят перед матчем Россия – Никарагуа

В пресс-службе РФС сообщили, чьи выступления будут предшествовать первой товарищеской встрече сборной России в марте.

Перед началом матча Россия – Никарагуа в Краснодаре споет Влада Мирави. Фолк-поп певица исполнит народную песню «Калинка».

Исполнение государственного гимна в преддверии игры доверили Казачьему хору.