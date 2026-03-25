Стало известно, какие артисты выступят перед матчем Россия – Никарагуа

В пресс-службе РФС сообщили, чьи выступления будут предшествовать первой товарищеской встрече сборной России в марте.
Перед началом матча Россия – Никарагуа в Краснодаре споет Влада Мирави. Фолк-поп певица исполнит народную песню «Калинка».
Исполнение государственного гимна в преддверии игры доверили Казачьему хору.
- Россия примет Никарагуа в пятницу, 27 марта, в 19:30 по московскому времени.
- 31 марта в Санкт-Петербурге команда Валерия Карпина встретится с Мали.
- Сборная более 4 лет отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские матчи.
- В 2025 году они сыграли с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).
Источник: ТАСС