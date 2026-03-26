Сафонов высказался о возвращении в Краснодар

Вратарь сборной России Матвей Сафонов поделился эмоциями от возвращения в Краснодар.
Здесь национальная команда проведет товарищеский матч с Никарагуа.
«Всем привет! Приехал играть за сборную в Краснодар. Живу в том самом номере, где провeл практически всю свою карьеру – очень много ностальгии! В первый день ходил и улыбался от чувства родного и близкого во всeм, что видел.
Вчера смог повидать семью – впервые за год пообщался с родителями вживую. Очень необычно было возвращаться в свой район города: связи не было, но она и не нужна, ведь по этим дорогам я ездил с детства😁
Уже в предвкушении матча. Знаю, что практически все билеты раскуплены, но я и не сомневался, что дома будет максимальная поддержка. Жду не дождусь матча и эмоций от возвращения туда, где всe начиналось», – написал Сафонов.
- Летом 2024 года голкипер перешел из «Краснодара» в «ПСЖ».
- Игра Россия – Никарагуа пройдет 27 марта на Ozon Арене и начнется в 19:30 мск.