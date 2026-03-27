Карпин – об игроках сборной России: «Сейчас на тренировках все Месси и Марадоны»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о нынешнем уровне национальной команды.
– В одном из интервью вы сказали, что нынешняя сборная сильнее той, что играла в отборе на чемпионат мира против хорватов. В чeм сильнее?
– В футболистах. Считаю, что сейчас уровень выше. Это мое субъективное мнение – человека, который тренировал тех футболистов и тренирует этих.
Но это надо проверять, когда футболисты будут находиться под давлением и ответственностью. Сейчас на тренировках все Месси и Марадоны. Как эти молодые футболисты сыграли бы в ситуации, как тогда в Сплите, когда всe решалось, – вопрос, на который мы не ответим, пока не окажемся вновь в официальных соревнованиях.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- В своем последнем официальном матче 14 ноября 2021 года Россия проиграла Хорватии со счетом 0:1 в игре отбора на ЧМ-2022 в Сплите. Из-за поражения она заняла 2-е место в группе с 22 очками, пропустивв вперед хорватов, которые с 23 очками квалифицировались в финальный турнир чемпионата мира.
