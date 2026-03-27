Карпин – об игроках сборной России: «Сейчас на тренировках все Месси и Марадоны»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о нынешнем уровне национальной команды.

– В одном из интервью вы сказали, что нынешняя сборная сильнее той, что играла в отборе на чемпионат мира против хорватов. В чeм сильнее?

– В футболистах. Считаю, что сейчас уровень выше. Это мое субъективное мнение – человека, который тренировал тех футболистов и тренирует этих.

Но это надо проверять, когда футболисты будут находиться под давлением и ответственностью. Сейчас на тренировках все Месси и Марадоны. Как эти молодые футболисты сыграли бы в ситуации, как тогда в Сплите, когда всe решалось, – вопрос, на который мы не ответим, пока не окажемся вновь в официальных соревнованиях.