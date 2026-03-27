Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Овчинников сказал, кто будет основным вратарем сборной России после Сафонова

Овчинников сказал, кто будет основным вратарем сборной России после Сафонова

27 марта, 14:34
16

Бывший старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников высказался о вратаре красно-синих Владиславе Торопе.

– Самый стремительный прогресс футболиста на вашей памяти?

– Слава Тороп. Ему 15 лет не было, когда взяли в первую команду. Через полгода стал вторым номером в ЦСКА.

– Брали-то лично вы?

– А что бы я сделал без согласия главного тренера и руководства? Мне вполне могли сказать: «Давай другого, этот молодой». Но Тороп всех устраивал.

– Вы его сразу разглядели?

– Мне и до этого про Славу говорили. В ЦСКА как раз заканчивал Чепчугов, Помазуну требовалась игровая практика, уходил в аренду. Нужен был второй вратарь. Привезли Джанаева.

– Тороп уже был рядом?

– Да. Гончаренко посмотрел-посмотрел: «Да нет, пусть молодой остается».

– Прошлой осенью Тороп осрамился с голом от «Локомотива». Что-то в его душе сломалось после такого?

– Думаю, нет. О голах надо забывать через минуту. А этот мяч вообще не тот, из-за которого стоит копаться в себе, думать, в чем прокололся... Стечение обстоятельств. Ошибся Слава в другом моменте.

– В каком?

– Не нужно было разыгрывать от ворот. Я всегда ему говорю: «В каждом тайме первые и последние пять минут играй упрощенно!» Вот Акинфеев идеально это делает. Но и Слава уже сейчас лучший вратарь для сборной после Сафонова.

– Тороп?!

– Да. Это не только мое мнение. Многие специалисты считают так же. Сегодня все вратари неплохие, но одинаковые. А у Торопа свой стиль, технически отлично подготовлен. Единственный вратарь в нашем чемпионате, который играет на выходах. Просто не боится – и у него получается. По игре ногами в тройке лучших. Я не сомневаюсь, скоро станет основным вратарем сборной.

  • 22-летний Тороп в этом сезоне провел за ЦСКА 14 матчей, пропустил 14 голов, сыграл на ноль в 6 встречах.
  • Он сыграл 1 матч за сборную России против олимпийской сборной Египта.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига ЦСКА ПСЖ Россия Сафонов Матвей Тороп Владислав Овчинников Сергей
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Коста008
1774613025
Ну не знаю, мое мнение на сегодняшний день после Сафонова первый номер в ворота сборной однозначно Агкацев. И по опыту и по игре. Славе Торопу мало слишком дают времени в ЦСКА, чтобы он мог посоревноваться со Станиславом
Ответить
Император 1
1774613551
Как по мне, это Бориско, самый высокий процент отражённых ударов говорит сам за себя
Ответить
АЛЕКС 58
1774613726
Торопу не хватает игровой практики
Ответить
рылы
1774616248
там борзыкин недавно таблицу выкладывал, по процентам отражённых ударов. 1) бориска 86% 2) адамов 84% 3) тороп 80% ... 17) максименка))
Ответить
Snek
1774619820
Он даже в основу ЦСКА не проходит до сих пор, о какой сборной речь идёт?
Ответить
Томик
1774630782
Этот человек пинал судью, будучи с капитанской повязкой. Зачем его спрашивать о чём либо?
Ответить
шахта Заполярная
1774820561
Я думаю не надо сборной второго моти-косячника
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 