Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
Сборные России и США близки к проведению товарищеского матча

Вчера, 20:25
11

Светлана Журова заявила, что сборные России и США могут провести товарищеский матч по футболу перед ЧМ-2026.

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту рассказала об этом по итогам переговоров с членами конгресса США.

По словам Журовой, стороны также обсуждали вопрос допуска российских спортсменов к международным соревнованиям в преддверии Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе, а также возможность проведения хоккейного и футбольного матчей между командами двух стран.

«Хоккейный матч ранее обсуждался на уровне президентов. И, конечно, мы понимаем, что на те договоренности, которые были достигнуты, нужно ориентироваться.

Идея футбольного матча появилась позже – в контексте того, что мы не участвуем в чемпионате мира. Возникла мысль провести товарищескую встречу в преддверии турнира. Думаю, федерации уже прорабатывают этот вопрос по своим каналам – им это проще делать. Если американская сторона согласится, такие матчи можно провести без вовлечения политиков», – заявила Журова.

  • Пресс-служба Кремля в марте 2025 года сообщила, что президент США Дональд Трамп поддержал идею президента РФ Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и РФ между игроками НХЛ и КХЛ.
  • Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.
  • Сборная проводит только товарищеские матчи.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные США Россия
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Dr Metal
1774634132
а вот надо отказаться за день и по тв на весь мир заявить, что обе стороны в конфликте, но кому то нельзя, а кто то и свой чемпионат проводит
Ответить
VVM1964
1774634910
Что опять ??? Прям дежавю какое-то)...
Ответить
val69
1774635472
Чëт Журкина разошлась.. Коньки не жмут? Она их в Думе то хоть снимает?
Ответить
val69
1774635706
Это она что ль с членами конгресса договаривалась ? Билиадь кого там в Думе тока нет...
Ответить
NewLife
1774639629
Непатриотично, Светлана. Санкции не сняты, туннель с Аляски не построен,а ты с недружественными в футбол собралась играть, иноагентка)
Ответить
c 7890
1774641614
Ну нормально чо. Дед сказал что Россия воюет с Натой. Пиндосы поставляют оружие Украине, из которого сотни тысяч расеян мертвыми становятся. И тут такой товарищеский матч.Чуть ли не братский. Это Расея кули.
Ответить
ZAITZEFF2011
1774651002
Какой матч с врагами страны? и какие они нам ТОВАРИЩИ?
Ответить
Бумбраш
1774663093
Так вот для чего эта депутатка в сашаю поехала... именно матч сейчас и нужен...чем думают люди???
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 