Сборные России и США близки к проведению товарищеского матча

Светлана Журова заявила, что сборные России и США могут провести товарищеский матч по футболу перед ЧМ-2026.

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту рассказала об этом по итогам переговоров с членами конгресса США.

По словам Журовой, стороны также обсуждали вопрос допуска российских спортсменов к международным соревнованиям в преддверии Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе, а также возможность проведения хоккейного и футбольного матчей между командами двух стран.

«Хоккейный матч ранее обсуждался на уровне президентов. И, конечно, мы понимаем, что на те договоренности, которые были достигнуты, нужно ориентироваться.

Идея футбольного матча появилась позже – в контексте того, что мы не участвуем в чемпионате мира. Возникла мысль провести товарищескую встречу в преддверии турнира. Думаю, федерации уже прорабатывают этот вопрос по своим каналам – им это проще делать. Если американская сторона согласится, такие матчи можно провести без вовлечения политиков», – заявила Журова.