Карпин оценил уровень сборных Никарагуа и Мали, которая сыграет с Россией без 8 игроков

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что решил не забивать голову своим футболистам о национальной команде Никарагуа.

– Как восприняли новость о том, что не приедут самые сильные футболисты соперника?

– По поводу силы предстоящего соперника не так много информации. Есть матчи сборной Никарагуа, в которых отдельных игроков можно как-то оценить. Но у их главного тренера будет первый матч у руля сборной, поэтому абсолютно непредсказуемо, как будут выглядеть схема и состав. Мы смотрели, как играют команды этого тренера, но не факт, что будет так же. Решили не забивать этим голову футболистам. Будем играть от себя.

Что касается сборной Мали, то нам бы хотелось, чтобы они приехали в сильнейшем составе. Об их уровне говорит тот факт, что в Кубке Африки команда пропустила один гол в шести матчах. Они очень организованы. Африканские команды всегда отличаются физическими качествами и техникой игроков, но здесь есть ещe и хорошая организация, особенно в обороне. Поэтому пропускают они немного.