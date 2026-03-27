Сафонов сравнил ощущения от матчей за «ПСЖ» и сборную России

Вратарь сборной России Матвей Сафонов перед товарищесим матчем с Никарагуа высказался об игре за национальную команду и «ПСЖ».

– С возвращением в родной город. Расскажите о своих впечатлениях от поля родного стадиона и ожиданиях от матча.

– Спасибо! Для меня не только выход на стадион, но и вся эта поездка наполнена приятными эмоциями. Очень много ностальгии. Я живу на базе в том же номере, в котором жил много времени, сижу на том же месте в раздевалке, где всегда сидел. Испытываю только положительные эмоции и надеюсь, что результат завтрашнего матча также всех порадует.

– Пробивали ли вы пенальти? Если да, то как?

– Бью регулярно, но только на тренировках. В матчах до этого пока не доходило.

– Насколько отличаются ощущения от игры в сборной и клубе, особенно когда в клубе идет серия удачных матчей?

– Безусловно, когда мы играем в плей-офф Лиги чемпионов, то это важнейшие матчи и есть напряжение, но, как по мне, я возвращаюсь домой. играю дома за сборную.

Тяжело сравнивать. Это разные ощущения. Сказать, какой матч для меня важнее, я не готов, потому что здесь на меня тоже большое давление. Придут люди посмотреть на сборную и меня. приедут родственники и друзья, сто процентов нельзя ударить в грязь лицом. Настрой максимальный, я очень заряжен, я очень хочу играть.

– Александр Головин говорил, что уже надоело играть с Матвеем Сафоновым. Как встретили эти слова?

– Мне нравится играть с Александром. У нас были достаточно интересные матчи. Выиграли, ничья и поражение в наших баталиях, встречались три раза за месяц. Здесь в лицо мне ничего не сказал, так что я сомневаюсь в правдивости того, что он это говорил от души.