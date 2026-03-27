Заявление Абаскаля в поддержку России

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль считает, что Россию нужно вернуть в международный футбол.

«Проблема в том, что России не дали пройти квалификацию на два чемпионата мира. И очень печально, что политика влияет на спорт таким образом, лишая игроков возможности соревноваться на международном уровне.

У нас в «Спартаке» были молодые таланты, которые могли бы получить шанс в европейском футболе. Но они страдают от того, что их двери закрыты! На данном этапе истории, независимо от того, кто и где родился, у игроков из России нет тех возможностей, которые есть у других футболистов. Особенно это касается молодых игроков.

Без доступа в Европу российские игроки не видят, как играют или тренируются футболисты более высокого уровня. Они не могут соревноваться с лучшими, и поэтому уровень российского футбола может стать ниже, чем был исторически», – сказал Абаскаль AS.