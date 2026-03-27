Карпин назвал игрока, который точно выйдет в основе сборной России в матче с Никарагуа

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что вратарь Матвей Сафонов выйдет в основном составе в товарищеском матче с Никарагуа.

– Вы уже второй раз со сборной приезжаете в Краснодар. Чем отличаются эти игры от тех, которые проходят в Москве или Санкт-Петербурге?

– Скорее назову не отличия, а особенности. Здесь замечательная футбольная погода. У нашей сборной великолепные условия пребывания – спасибо огромное ФК «Краснодар» и Сергею Николаевичу Галицкому за такой приeм на базе клуба. О стадионе я ничего нового не скажу. С удовольствием приезжаем сюда. В прошлый раз были полные трибуны на матче с Брунеем. Надеюсь, и завтра стадион заполнится.

– Сафонов завтра отыграет весь матч? Ведь есть ещe один краснодарский вратарь в сборной – Агкацев.

– Матвей точно выйдет в основном составе. А дальше посмотрим.

– Матвей сказал о том, что сейчас типаж игроков отличается о тех, кто был несколько лет назад. А можете вы сравнить типаж со своим поколением?

– С нашим поколением точно сравнивать не надо. Оно будет не в нашу пользу. Не в плане футбола, а в плане отношения к нему. Новое поколение правильнее относится к себе, к подготовке тела и головы, к подготовке к матчам и тренировкам. Более профессионально, сто процентов. Сравнивать с нами не надо. А если сравнивать ещe с поколением до нас – тоже.

Футболисты стали более профессиональными. Не все были в сборной как я, Мостовой и Онопко. Все разные – так же и сейчас.