Сборную Мали обвинили в неуважении к России

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков разочарован составом сборной Мали на товарищеский матч с Россией.

Ранее стало известно, что игру пропустят более восьми основных футболистов, в том числе Ив Биссума («Тоттенхэм»), Мамаду Сангаре, Амаду Айдара (оба – «Ланс»), Лассана Кулибали («Лечче»), Войо Кулибали («Сассуоло»), Нене Доржелес («Фенербахче»), Эль-Билаль Туре («Бешикташ») и Амари Траоре («Париж»).

«Обычно между федерациями подписывается договор, в котором прописываются все условия: финансовые, транспортные, размещение и обычно указывается, что играть должны игроки основного состава. Если этого нет в нашем договоре с малийцами, то они вправе присылать любой состав.

Другое дело, что это неуважение к нам, к федерации. Иначе я не могу это никак объяснить. Все-таки сборная России неплохо располагается в рейтинге ФИФА, хорошо выглядит по результатам, история у команды богатая. Такое неуважение, мягко говоря, не приветствуется.

Но сейчас уже хлопать дверью, стучать по столу и кричать, что мы играть не будем, вызовет определенный скандал. Я в этом случае чувствую себя обманутым.

Конечно, буду смотреть матч. Но глядеть на молодежный состав Мали интереса никакого нет, ожидаемого удовольствия от игры вряд ли тут можно получить. Но такова жизнь», – заявил Колосков.

Россия примет Мали 31 марта в Санкт-Петербурге.

Матч на «Газпром Арене» начнется в 20:00 по московскому времени.

27 марта команда Валерия Карпина в Краснодаре сыграет со сборной Никарагуа.

Россия более 4 лет отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские матчи.

В 2025 году они сыграли с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).