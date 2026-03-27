Стало известно местонахождение «сбежавшего» Адиева

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев находится в Самаре и работает с командой. Об этом сообщили в городе на Волге.

«Адиев провeл тренировку «Крыльев»: сегодня в первой половине дня прошла первая тренировка самарцев на этой неделе с участием всех футболистов команды за исключением Кирилла Печенина и Артeма Шуманского, находящихся в расположении сборной Беларуси», – написал источник.

На этой неделе Адиев уезжал в Казахстан на переговоры с «Актобе», но назначение в клуб Нани не состоялось.