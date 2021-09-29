Игрок «Шерифа» Тилль: «Мы провели волшебный матч против «Реала». Я забил лучший гол в карьере»

Полузащитник «Шерифа» Себастьен Тилль оценил исход матча группы Лиги чемпионов против «Реала» (2:1). Люксембуржец забил решающий гол на 90-й минуте.

«Мы сегодня очень рады. Мы провели волшебный матч. Пришлось тяжело, так как у меня сводило ноги и приходилось очень много бегать. Да, мне удалось забить потрясающий гол.

Мы это отметим, но затем снова сосредоточимся на чемпионате. У нас тяжелая группа. Так что нельзя терять голову. Надо двигаться от матча к матчу и делать все, что в наших силах.

Без сомнения, это лучший и самый важный гол в моей карьере», – сказал экс-игрок «Тамбова».

«Шериф» лидирует в группе Лиги чемпионов.

Это дебютный сезон молдаван в группе Лиги чемпионов.

Следующий соперник – «Интер».

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