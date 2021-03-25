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  • Первушин – о Германе и Еркине: «На их лицах видна растерянность»

Первушин – о Германе и Еркине: «На их лицах видна растерянность»

25 марта 2021, 17:18

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал отстранение от тренировок с командой нападающего Александра Еркина и полузащитника Дмитрия Германа, которые подозреваются в игре на ставках.

«Общался с ребятами, выразил позицию клуба. Наша позиция: будет неправильно, если до выяснения всех обстоятельств они продолжат тренироваться с командой.

Объяснил, что их должны вызвать в РФС, а пока этого не случится, они освобождаются от тренировок. Они с пониманием отнеслись к ситуации. Герман и Еркин не оправдывались, ничего такого не было. Но на лицах видна растерянность.

Как отнеслись в коллективе? У нас новая команда... Если бы это был закалeнный коллектив, то, наверное, было бы по-другому. Ребята приехали из разных команд: молодые кучкуются с молодыми, те, кто чуть постарше – отдельно.

Конечно, ребята шушукаются, всe это неприятно. Да и нам эта ситуация тоже очень неприятна», – цитирует Первушина «Чемпионат».

  • «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.
  • После зимней паузы команда проиграла все пять матчей с общим счетом 1:17.
  • К игре на ставках могут быть причастны не только Еркин и Герман.

Уткин – о ставках в «Тамбове»: «Что им остается делать? Вынужденнее коррупции не бывает!»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Тамбов Герман Дмитрий Циберкин Александр Первушин Сергей
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