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    Уткин – о ставках в «Тамбове»: «Что им остается делать? Вынужденнее коррупции не бывает!»

    Видеоблогер Василий Уткин высказался о футболистах «Тамбова», подозреваемых в игре на ставках.

    «Мне очень интересно знать, торговали ли футболисты нынешней версии «Тамбова» матчами или иной букмекерской фактурой.

    Но это интерес детективный, праздный. А практический вот в чем: а что, интересно, им остается делать? Они каждый день убеждаются на примерах, что денег-то им не видать заработанных. Ну вот правда.

    А у нас тут как раз Дума закон приняла о вынужденной коррупции. Я уже не настолько молод, чтобы вникать в законотворчество нашей Думы, но по названию судя – по этому закону игроков «Тамбова» надо заранее освободить от ответственности, не?

    Коррупция – вынужденнее просто не бывает!» – написал Уткин в телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +12351

      Garrincha58 31 минуту назад

      а если бабла не платят то хрен ли вы сидите в Тамбове мало ли у нас команд по России не нужных развелось всяких Велесов Акронов и тд и тп

      0
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      Рейтинг: +313

      mama1991 1 час назад

      все правильно, грабь конторы п и д о р а с о в...

      -1
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      Рейтинг: +8151

      NewLife 1 час назад

      ха-ха, Вася правильно подметил.

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