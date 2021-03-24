Уткин – о ставках в «Тамбове»: «Что им остается делать? Вынужденнее коррупции не бывает!»

Видеоблогер Василий Уткин высказался о футболистах «Тамбова», подозреваемых в игре на ставках.
«Мне очень интересно знать, торговали ли футболисты нынешней версии «Тамбова» матчами или иной букмекерской фактурой.
Но это интерес детективный, праздный. А практический вот в чем: а что, интересно, им остается делать? Они каждый день убеждаются на примерах, что денег-то им не видать заработанных. Ну вот правда.
А у нас тут как раз Дума закон приняла о вынужденной коррупции. Я уже не настолько молод, чтобы вникать в законотворчество нашей Думы, но по названию судя – по этому закону игроков «Тамбова» надо заранее освободить от ответственности, не?
Коррупция – вынужденнее просто не бывает!» – написал Уткин в телеграм-канале.
- По информации Metaratings, РФС вызвал для разбирательства нападающего Александра Еркина и полузащитника Дмитрия Германа.
- Они заработали пенальти в матчах с «Динамо» и «Краснодаром».
- Сообщается, что ставки в «Тамбове» могли делать не только они.
Источник: телеграм-канал Василия Уткина