Еркин и Герман отстранены от тренировок с «Тамбовом»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил об отстранении от тренировок с командой нападающего Александра Еркина и полузащитника Дмитрия Германа, которые подозреваются в игре на ставках.

«Позиция клуба в сложившейся ситуации достаточно простая. На данный момент мы не видим каких-либо юридических оснований, свидетельствующих о виновности наших игроков. Верить в то, что футболисты причастны к каким-то манипуляциям, не хотелось бы. Мы и не верим в это.

Тем не менее, чтобы оградить команду от негативного фона и всевозможных слухов, руководство клуба и тренерский штаб приняли совместное решение отстранить Дмитрия Германа и Александра Еркина от тренировок до конца разбирательства по данному вопросу», – сказал Худяков.

«Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

После зимней паузы команда проиграла все пять матчей с общим счетом 1:17.

К игре на ставках могут быть причастны не только Еркин и Герман.

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