Онопко – о ставках в «Тамбове»: «Твои пацаны бьются за тебя, а ты делаешь ставки... Это предательство»

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко раскритиковал футболистов «Тамбова», подозреваемых в игре на ставках.

«Когда ты ставишь на себя и выходишь играть с определeнными целями – это предательство. Футбольное преступление. Если тебе не платят зарплату – это не повод делать ставки.

Не оправдываю руководство, которое плохо поступило с футболистами. Видел, что одному игроку не могли заплатить 12 тысяч рублей Это очень плохо.

Твои пацаны бьются за тебя, а ты делаешь ставки... Вся команда бьeтся, а некоторые игроки преследуют свои цели, им надо сыграть по-другому... Это очень подло по отношению к своим партнeрам, с которыми ты сидишь за одним столом и ешь один хлеб.

Это то же самое, что ты пойдeшь защищать Родину, а кто-то будет стрелять тебе в спину», – цитирует Онопко «Чемпионат».

По информации Metaratings, РФС вызвал для разбирательства нападающего Александра Еркина и полузащитника Дмитрия Германа .

и полузащитника . Они заработали пенальти в матчах с «Динамо» и «Краснодаром».

Сообщается, что ставки в «Тамбове» могли делать не только они.

Уткин – о ставках в «Тамбове»: «Что им остается делать? Вынужденнее коррупции не бывает!»