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    Онопко – о ставках в «Тамбове»: «Твои пацаны бьются за тебя, а ты делаешь ставки... Это предательство»

    Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко раскритиковал футболистов «Тамбова», подозреваемых в игре на ставках.

    «Когда ты ставишь на себя и выходишь играть с определeнными целями – это предательство. Футбольное преступление. Если тебе не платят зарплату – это не повод делать ставки.

    Не оправдываю руководство, которое плохо поступило с футболистами. Видел, что одному игроку не могли заплатить 12 тысяч рублей Это очень плохо.

    Твои пацаны бьются за тебя, а ты делаешь ставки... Вся команда бьeтся, а некоторые игроки преследуют свои цели, им надо сыграть по-другому... Это очень подло по отношению к своим партнeрам, с которыми ты сидишь за одним столом и ешь один хлеб.

    Это то же самое, что ты пойдeшь защищать Родину, а кто-то будет стрелять тебе в спину», – цитирует Онопко «Чемпионат».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5913

      житель СПб 1 час назад

      Не понимаю, почему обычное мошенничество называет какими-то уклончивыми словами. И почему молчат правоохранительные органы. В Европе это уже прекратилось - там уголовные дела по спортивным поводам возбуждают в легкую.

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