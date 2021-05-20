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    Первушин расторг контракт с «Тамбовом»

    Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин сообщил об уходе из клуба.

    «Контракт с «Тамбовом» расторгнут. Дальше «Кубань»? Пока все на уровне разговоров, пока никакой конкретики нет.

    Расставание с «Тамбовом» – непростой момент. Мы давно понимали, что если клуб не прошел лицензирование в ФНЛ и ПФЛ, то с «Зенитом» будет последняя игра. Перед матчем получили трудовые книжки, потом разъехались по домам, Все произошло обыденно.

    Конечно, клуб остался мне должен, более половины суммы. Непонятно, выплатят ли, скорее всего, нет. «Тамбов» объявил себя банкротом.

    С руководством не прощались, а с футболистами собирались и накануне матча с «Зенитом», и после игры. Я сказал всем большое спасибо за сотрудничество, ребята тоже поблагодарили. Простились со всеми тепло, по-семейному», – рассказал Первушин.

    • В минувшем сезоне «Тамбов» занял последнее место в РПЛ.
    • Клуб испытывал финансовые проблемы и зимой едва не снялся с чемпионата.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    20.05.2021 22:47
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