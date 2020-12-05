Тренер «Тамбова» Первушин – о разгроме от «Спартака»: «Ребята очень хорошо выглядят. Мы очень довольны»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин подвел итог матча 17-го тура РПЛ против «Спартака» (1:5). Часть игроков его команды бойкотировала встречу из-за долгов по зарплате.

«Не хватило нас на концовку. Я сказал ребятам, что они очень хорошо выглядят на фоне «Спартака». При счeте 2:1 у нас был момент, чтобы сравнять счeт.

Было непросто, потому что было понимание, что ряд игроков не будет играть. Играли ребята, приехавшие из молодeжки. Трудность в том, что ребята приехали к нам совсем недавно и где-то тактические перестроения было тяжело осуществить за несколько дней. Они большие молодцы, справились. Немного функционала не хватило. Уровень Премьер-лиги и уровень молодeжного первенства отличаются. Я поблагодарил ребят и поздравил с дебютом. Мы очень довольны», – сказал Первушин.