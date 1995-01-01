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    Тренер «Тамбова» Первушин – о разгроме от «Спартака»: «Ребята очень хорошо выглядят. Мы очень довольны»

    Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин подвел итог матча 17-го тура РПЛ против «Спартака» (1:5). Часть игроков его команды бойкотировала встречу из-за долгов по зарплате.

    «Не хватило нас на концовку. Я сказал ребятам, что они очень хорошо выглядят на фоне «Спартака». При счeте 2:1 у нас был момент, чтобы сравнять счeт.

    Было непросто, потому что было понимание, что ряд игроков не будет играть. Играли ребята, приехавшие из молодeжки. Трудность в том, что ребята приехали к нам совсем недавно и где-то тактические перестроения было тяжело осуществить за несколько дней. Они большие молодцы, справились. Немного функционала не хватило. Уровень Премьер-лиги и уровень молодeжного первенства отличаются. Я поблагодарил ребят и поздравил с дебютом. Мы очень довольны», – сказал Первушин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6892

      Hektor 84 7 минут назад

      А что не треплешься о том что Тамбов красная тряпка для Спартака? Языком чесать, не по полю бегать)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25840

      oyabun 40 минут назад

      Тамбовчане действительно очень хорошо играли. Особенно понравился Онугха. Хороший нападающий.

      1
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    • ...
      Рейтинг: -158

      net zenit1967 42 минуты назад

      молодцы тамбовчане!хорошо держались!

      2
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      Рейтинг: +3277

      Puddle > net zenit1967 39 минут назад

      тебе позор, младенец

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