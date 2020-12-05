Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренер «Тамбова» Первушин – о разгроме от «Спартака»: «Ребята очень хорошо выглядят. Мы очень довольны»

Тренер «Тамбова» Первушин – о разгроме от «Спартака»: «Ребята очень хорошо выглядят. Мы очень довольны»

5 декабря 2020, 19:05
5

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин подвел итог матча 17-го тура РПЛ против «Спартака» (1:5). Часть игроков его команды бойкотировала встречу из-за долгов по зарплате.

«Не хватило нас на концовку. Я сказал ребятам, что они очень хорошо выглядят на фоне «Спартака». При счeте 2:1 у нас был момент, чтобы сравнять счeт.

Было непросто, потому что было понимание, что ряд игроков не будет играть. Играли ребята, приехавшие из молодeжки. Трудность в том, что ребята приехали к нам совсем недавно и где-то тактические перестроения было тяжело осуществить за несколько дней. Они большие молодцы, справились. Немного функционала не хватило. Уровень Премьер-лиги и уровень молодeжного первенства отличаются. Я поблагодарил ребят и поздравил с дебютом. Мы очень довольны», – сказал Первушин.

  • «Тамбов» зимой может сняться с РПЛ.
  • Команда идет в зоне переходных матчей.
  • «Спартак» лидирует в РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Тамбов Первушин Сергей
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1607184669
Тамбовчане действительно очень хорошо играли. Особенно понравился Онугха. Хороший нападающий.
Ответить
Hektor 84
1607186631
А что не треплешься о том что Тамбов красная тряпка для Спартака? Языком чесать, не по полю бегать)))
Ответить
Владислав Vlad
1607193256
Ну, 2 человека из молодёжки - Гигашвилли - 19 лет и Меренчуков - 21 год. Оба сыграли по 1 матчу в РПЛ, Ещё был Кабахидзе - 21 год, но он уже сыграл 6 матчей в РПЛ. Хотя, все они прописаны в основе. Всё. По-сути - 3 человека не основы. У Спартака не было Зобнина, Кокорина, Соболева. И ЧО???
Ответить
Главные новости
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
19:56
27
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
19:10
4
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
18:57
7
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
12
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
18:22
3
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
18:13
3
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
13
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
1
Все новости
Все новости
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
20:31
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
20:15
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
19:51
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
11
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
18:22
3
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
18:13
3
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
13
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
1
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
17:21
2
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
17:17
5
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
18
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – ЦСКА: 28 августа 2026
16:52
2
Агент заявил о «начале конца» Талалаева в «Балтике»
16:45
1
Мнение Шаронова о чемпионских перспективах «Спартака»
16:40
2
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
6
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
1
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
9
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
10
«Нужно объявить войну»: Колосков – о поведении Талалаева
15:26
6
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
11
Экс-спартаковец описал Дзюбу двумя словами
14:47
2
Опубликована новая история про знаменитый кошелек Быстрова
14:43
1
Семин выявил в РПЛ прогрессирующего российского тренера
14:27
2
Реакция Вагнера на анонс прощального матча на «ВЭБ Арене»
14:20
1
Аршавин назвал клубы, которые его удивили и разочаровали на старте РПЛ
13:50
2
Пруцев назвал положительные изменения в «Спартаке» за год
13:22
12
ФотоКлуб РПЛ продал участника ЧМ-2026
13:10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+