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    Тренер «Тамбова» – об игре с «Локомотивом»: «Нет риска, что мы не выйдем на поле»

    Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин заявил, что команда намерена играть против «Локомотива» в 1/8 финала Кубка России.

    Ранее спортивный директор клуба Павел Худяков сообщил, что матч не состоится, если футболисты не согласятся на сокращение зарплат.

    «Готовимся к «Локомотиву» и тренируемся. Риска, что мы не выйдем на поле, нет. Во всяком случае это информация, которая есть у меня. Лично я команду готовлю.

    У нас много ребят, которые приезжают на просмотр и хотят проявить себя на уровне РПЛ. Сейчас у нас в обойме 22-24 человека, из которых больше десяти на просмотре», – сказал Первушин.

    • Матч запланирован на 21 февраля.
    • 16 февраля клубы РПЛ собираются обсудить ситуацию с «Тамбовом» на общем собрании.

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    Источник: «Чемпионат»

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