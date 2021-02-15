Тренер «Тамбова» – об игре с «Локомотивом»: «Нет риска, что мы не выйдем на поле»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин заявил, что команда намерена играть против «Локомотива» в 1/8 финала Кубка России.

Ранее спортивный директор клуба Павел Худяков сообщил, что матч не состоится, если футболисты не согласятся на сокращение зарплат.

«Готовимся к «Локомотиву» и тренируемся. Риска, что мы не выйдем на поле, нет. Во всяком случае это информация, которая есть у меня. Лично я команду готовлю.

У нас много ребят, которые приезжают на просмотр и хотят проявить себя на уровне РПЛ. Сейчас у нас в обойме 22-24 человека, из которых больше десяти на просмотре», – сказал Первушин.