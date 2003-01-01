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    Клубы РПЛ обсудят ситуацию с «Тамбовом» на общем собрании 16 февраля

    Завтра, 16 февраля, состоится общее собрание представителей команд РПЛ.

    На заседании будет рассмотрена ситуация с «Тамбовом», который испытывает серьезные финансовые проблемы.

    Помимо этого, в повестку включены вопросы о системе финансовой мотивации судей, об изменениях в регламенте текущего сезона РПЛ и Санитарном регламенте, а также о структуре календаря соревнований на следующий сезон.

    • По информации телеграм-канала «Мутко против», РФС и РПЛ удалось найти на финансирование «Тамбова» около 300 миллионов рублей.
    • Ранее сообщалось, что игроки клуба готовы простить «Тамбову» 30% долгов по зарплате.

    «Тамбов»: «Матч с «Локомотивом» не состоится, если игроки не согласятся на сокращение зарплат»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм канал РПЛ

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    Сегодня, 14:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +45125

      portero 1 час назад

      "вопросы о системе финансовой мотивации судей" - это премии за судейство без косяков? или команда в чью пользу накосячил премии будут платить , так сказать по закону....

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      Рейтинг: +4967

      playsh > portero 46 минут назад

      Эта фраза является прямым согласием с тем,что судьи берут взятки,либо судят по собственной,только им известной симпатии к тому или иному клубу.
      Вместо того,что бы ужесточить санкции и штрафы за "корявое" судейство,им хотят добавить премиальные за "нормальное" судейство,какое и должно быть по умолчанию.Писец какой-то.

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