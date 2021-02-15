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  • Клубы РПЛ обсудят ситуацию с «Тамбовом» на общем собрании 16 февраля

Клубы РПЛ обсудят ситуацию с «Тамбовом» на общем собрании 16 февраля

15 февраля 2021, 14:58
4

Завтра, 16 февраля, состоится общее собрание представителей команд РПЛ.

На заседании будет рассмотрена ситуация с «Тамбовом», который испытывает серьезные финансовые проблемы.

Помимо этого, в повестку включены вопросы о системе финансовой мотивации судей, об изменениях в регламенте текущего сезона РПЛ и Санитарном регламенте, а также о структуре календаря соревнований на следующий сезон.

  • По информации телеграм-канала «Мутко против», РФС и РПЛ удалось найти на финансирование «Тамбова» около 300 миллионов рублей.
  • Ранее сообщалось, что игроки клуба готовы простить «Тамбову» 30% долгов по зарплате.

«Тамбов»: «Матч с «Локомотивом» не состоится, если игроки не согласятся на сокращение зарплат»

Источник: телеграм канал РПЛ
Россия. Премьер-лига Тамбов
Комментарии (4)
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portero
1613391478
"вопросы о системе финансовой мотивации судей" - это премии за судейство без косяков? или команда в чью пользу накосячил премии будут платить , так сказать по закону....
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Вальдемар IV
1613406789
и так будет со всеми кто за 101км существует
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zigbert
1613484576
Лучше бы доиграли. Деньги ведь нашли.
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