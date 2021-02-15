Клубы РПЛ обсудят ситуацию с «Тамбовом» на общем собрании 16 февраля

Завтра, 16 февраля, состоится общее собрание представителей команд РПЛ.

На заседании будет рассмотрена ситуация с «Тамбовом», который испытывает серьезные финансовые проблемы.

Помимо этого, в повестку включены вопросы о системе финансовой мотивации судей, об изменениях в регламенте текущего сезона РПЛ и Санитарном регламенте, а также о структуре календаря соревнований на следующий сезон.

По информации телеграм-канала «Мутко против», РФС и РПЛ удалось найти на финансирование «Тамбова» около 300 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что игроки клуба готовы простить «Тамбову» 30% долгов по зарплате.

«Тамбов»: «Матч с «Локомотивом» не состоится, если игроки не согласятся на сокращение зарплат»