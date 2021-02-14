«Тамбов»: «Матч с «Локомотивом» не состоится, если игроки не согласятся на сокращение зарплат»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что матч 1/8 финала Кубка России с «Локомотивом» может не состояться.

Игра запланирована на 21 февраля.

Ранее сообщалось, что игроки клуба готовы простить «Тамбову» 30% долгов по зарплате.

«Переговоры по сокращению зарплаты с игроками продолжаются, пока они не готовы к сокращению более чем на 30%. На завтра я взял билеты в Крымск, отправляюсь к команде, 16-17 февраля будем обсуждать с ребятами все варианты.

Если мы не решим, матч не состоится. Пока у нас в заявке восемь-десять человек. Решение, думаю, будет во вторник», – сказал Худяков.