«Тамбов»: «Матч с «Локомотивом» не состоится, если игроки не согласятся на сокращение зарплат»

Надеюсь, деньги от РФС, уже освоили? Смешно звучат заявления, что при сокращении РПЛ до 12 клубов футбол в регионах умрет. Томск, Пермь, Махачкала, Нальчик, Тамбов, Владикавказ, Краснодар ("кубанская" половина) уже показали, что и при команде в РПЛ футбол в регионе как нефиг делать может скоропостижно скончаться. Может я еще не всех вспомнил, кстати. Кому нужна будет команда в РПЛ, будут среди 12 лучших в течение 2-4 лет даже начав с ПФЛ. А вероятность смертей по ходу сезона упадет, поскольку потенциальных трупов перед началом сезона будет не 4-6, а 0-2.
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что матч 1/8 финала Кубка России с «Локомотивом» может не состояться.
- Игра запланирована на 21 февраля.
- Ранее сообщалось, что игроки клуба готовы простить «Тамбову» 30% долгов по зарплате.
«Переговоры по сокращению зарплаты с игроками продолжаются, пока они не готовы к сокращению более чем на 30%. На завтра я взял билеты в Крымск, отправляюсь к команде, 16-17 февраля будем обсуждать с ребятами все варианты.
Если мы не решим, матч не состоится. Пока у нас в заявке восемь-десять человек. Решение, думаю, будет во вторник», – сказал Худяков.