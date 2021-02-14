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  • «Тамбов»: «Матч с «Локомотивом» не состоится, если игроки не согласятся на сокращение зарплат»

«Тамбов»: «Матч с «Локомотивом» не состоится, если игроки не согласятся на сокращение зарплат»

14 февраля 2021, 22:53
4

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что матч 1/8 финала Кубка России с «Локомотивом» может не состояться.

  • Игра запланирована на 21 февраля.
  • Ранее сообщалось, что игроки клуба готовы простить «Тамбову» 30% долгов по зарплате.

«Переговоры по сокращению зарплаты с игроками продолжаются, пока они не готовы к сокращению более чем на 30%. На завтра я взял билеты в Крымск, отправляюсь к команде, 16-17 февраля будем обсуждать с ребятами все варианты.

Если мы не решим, матч не состоится. Пока у нас в заявке восемь-десять человек. Решение, думаю, будет во вторник», – сказал Худяков.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Тамбов
Комментарии (4)
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Venom888
1613334596
И зачем таким футболом заниматься? Позорить только мир.
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klimovich
1613335880
Надеюсь, деньги от РФС, уже освоили? Смешно звучат заявления, что при сокращении РПЛ до 12 клубов футбол в регионах умрет. Томск, Пермь, Махачкала, Нальчик, Тамбов, Владикавказ, Краснодар ("кубанская" половина) уже показали, что и при команде в РПЛ футбол в регионе как нефиг делать может скоропостижно скончаться. Может я еще не всех вспомнил, кстати. Кому нужна будет команда в РПЛ, будут среди 12 лучших в течение 2-4 лет даже начав с ПФЛ. А вероятность смертей по ходу сезона упадет, поскольку потенциальных трупов перед началом сезона будет не 4-6, а 0-2.
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Niko
1613365362
Зачем вот эти мучения, с точки зрения спорта вы уже нули. Как говорится не хочешь с.ать не мучай ..опу. Игроки не хотят играть без денег, губернатор и спонсоры не хотят их давать, руководство ставит ультиматумы, Команды нет, стадиона нет, сборов толком тоже нет, от фанов вообще ни слова нигде, наверно их и нет толком. ну кому это надо? Распускайте, закрывайте, давайте следующих под банкротство.
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Hektor 84
1613470245
Обязались платить когда подписывали контракты значит платите. А то у нас в стране если работник то обязан ишачить, а если работодатель то им можно всё. И пох на законы. Сам был в такой ситуации, три месяца не получая зарплату, каждый день кормили завтраками, завтра и завтра. Через прокуратуру отдали всё до копейки.
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