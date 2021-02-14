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    «Тамбов»: «Матч с «Локомотивом» не состоится, если игроки не согласятся на сокращение зарплат»

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что матч 1/8 финала Кубка России с «Локомотивом» может не состояться.

    • Игра запланирована на 21 февраля.
    • Ранее сообщалось, что игроки клуба готовы простить «Тамбову» 30% долгов по зарплате.

    «Переговоры по сокращению зарплаты с игроками продолжаются, пока они не готовы к сокращению более чем на 30%. На завтра я взял билеты в Крымск, отправляюсь к команде, 16-17 февраля будем обсуждать с ребятами все варианты.

    Если мы не решим, матч не состоится. Пока у нас в заявке восемь-десять человек. Решение, думаю, будет во вторник», – сказал Худяков.

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    Источник: ТАСС

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    14.02.2021 22:53
    Комментарии3
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      Рейтинг: +357

      klimovich 55 минут назад

      Надеюсь, деньги от РФС, уже освоили? Смешно звучат заявления, что при сокращении РПЛ до 12 клубов футбол в регионах умрет. Томск, Пермь, Махачкала, Нальчик, Тамбов, Владикавказ, Краснодар ("кубанская" половина) уже показали, что и при команде в РПЛ футбол в регионе как нефиг делать может скоропостижно скончаться. Может я еще не всех вспомнил, кстати. Кому нужна будет команда в РПЛ, будут среди 12 лучших в течение 2-4 лет даже начав с ПФЛ. А вероятность смертей по ходу сезона упадет, поскольку потенциальных трупов перед началом сезона будет не 4-6, а 0-2.

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      Рейтинг: +19131

      bset 1 час назад

      Срочно запретить бюджетные средства и ввести потолок зарплат! Посмотрите, как в США, совершенно нефутбольной стране, смогли зарабатывать на футболе. Сначала потолок - часть футболистов уедет в Европу. Потом ставим условия, чтобы клубы начали зарабатывать - завлекать болельщиков, реализовывать атрибутику. Потом открываем пару мест сверх потолка для звёзд. Почему у нас на матчах минимальное количество билетов продается, а футболисты получают миллионы? За счёт чего? 500 тысяч рублей в месяц достаточно будет. Ну 1 млн рублей, чтобы прям совсем шиковать. Ну не по 5 млн евро же в год!

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      Рейтинг: +27

      Venom888 1 час назад

      И зачем таким футболом заниматься? Позорить только мир.

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