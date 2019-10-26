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Сергей Первушин
Сергей Первушин - материалы
Чайка
Россия
29 марта 1970 (55), Гремячий
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«Тамбов» разгромил «Уфу» в первом матче Первушина: он был первым тренером команды и ждал шанс шесть лет
Команда впервые забила три в матче РПЛ.
26.10.2019 18:30
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