«Тамбов» продлил контракты с тренерами Первушиным и Шипшевым до конца следующего сезона

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков объявил о продлении контракта с тренерами Сергеем Первушиным и Тимуром Шипшевым.
«Первушин и Шипшев уже продлили контракты на год – до конца сезона-2020/21», – сказал Худяков.
- Первушин стал исполняющим обязанности главного тренера «Тамбова» 21 октября 2019 года после отставки Александра Григоряна.
- Из-за отсутствия нужной лицензии 50-летний специалист руководит командой фактически, но де-юре ее возглавляет Шипшев.
- По итогам 22 туров «Тамбов» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: «Р-Спорт»