«Тамбов» продлил контракты с тренерами Первушиным и Шипшевым до конца следующего сезона

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков объявил о продлении контракта с тренерами Сергеем Первушиным и Тимуром Шипшевым.

«Первушин и Шипшев уже продлили контракты на год – до конца сезона-2020/21», – сказал Худяков.