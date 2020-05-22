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    «Тамбов» продлил контракты с тренерами Первушиным и Шипшевым до конца следующего сезона

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков объявил о продлении контракта с тренерами Сергеем Первушиным и Тимуром Шипшевым.

    «Первушин и Шипшев уже продлили контракты на год – до конца сезона-2020/21», – сказал Худяков.

    • Первушин стал исполняющим обязанности главного тренера «Тамбова» 21 октября 2019 года после отставки Александра Григоряна.
    • Из-за отсутствия нужной лицензии 50-летний специалист руководит командой фактически, но де-юре ее возглавляет Шипшев.
    • По итогам 22 туров «Тамбов» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: «Р-Спорт»

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