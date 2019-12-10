Шипшев, Евсеев и Черевченко – претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в декабре

РПЛ определила пятерых кандидатов на звание лучшего тренера чемпионата в декабре на основе двух сыгранных туров.

Список претендентов:

Сергей Семак («Зенит») – 6 очков в 2 матчах, 1-е место в турнирной таблице;

Игорь Черевченко («Арсенал») – 6 очков в 2 матчах, 6-е место в турнирной таблице;

Вадим Евсеев («Уфа») – 6 очков в 2 матчах, 7-е место в турнирной таблице;

Дмитрий Парфенов («Урал») – 4 очка в 2 матчах, 9-е место в турнирной таблице;

Тимур Шипшев («Тамбов») – 4 очка в 2 матчах, 11-е место в турнирной таблице.