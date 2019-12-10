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  • Шипшев, Евсеев и Черевченко – претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в декабре

Шипшев, Евсеев и Черевченко – претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в декабре

10 декабря 2019, 10:44
6

РПЛ определила пятерых кандидатов на звание лучшего тренера чемпионата в декабре на основе двух сыгранных туров.

Список претендентов:

Сергей Семак («Зенит») – 6 очков в 2 матчах, 1-е место в турнирной таблице;

Игорь Черевченко («Арсенал») – 6 очков в 2 матчах, 6-е место в турнирной таблице;

Вадим Евсеев («Уфа») – 6 очков в 2 матчах, 7-е место в турнирной таблице;

Дмитрий Парфенов («Урал») – 4 очка в 2 матчах, 9-е место в турнирной таблице;

Тимур Шипшев («Тамбов») – 4 очка в 2 матчах, 11-е место в турнирной таблице.

  • Чемпионат России возобновится первого марта 2020 года.

Источник: Официальный твиттер РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Уфа Урал Тамбов Шипшев Тимур Парфенов Дмитрий Семак Сергей Черевченко Игорь Евсеев Вадим
Комментарии (6)
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Decorhome
1575966524
Шипчев без вариантов... Реанимировал команду
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Ссппааррттаакк
1575969643
А где же крутой Тедеско Доменико?
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DOCTOR PENALTY
1575971379
Выбирайте, кого хотите, но лучший - Валера! По итогам всего одной игры! ( При всём уважении к Евсееву и Шипшеву.)
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MaxRnD
1575972740
У Черевченко сейчас получается почти то же, что и у Бердыева в 2016. Не имея ресурсов, нагибает лидеров по очереди
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paracetamol
1575974918
Достойные ребята, но Семак лучше!
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