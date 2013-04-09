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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-Нальчик - Волгарь
Спартак-Нальчик - Волгарь: обзор матча 09 апреля 2013
Спартак-Нальчик
09.04.2013, вторник, 18:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
3 : 1
Завершен
Волгарь
70'
А. Гошоков
73'
А. Медведев
89'
А. Аверьянов
82'
И. Лукьяновс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Волгарь
ГОЛ! 3:1!
А. Аверьянов
89'
87'
Замена
П. Сафронов
️️️️
А. Дегтярев
82'
ГОЛ! 2:1!
И. Лукьяновс
79'
Желтая карточка
И. Лукьяновс
Замена
Е. Чеботару
️️️️
К. Андрес Руа Флорес
78'
73'
Замена
А. Чочиев
️️️️
А. Машуков
ГОЛ! 2:0!
А. Медведев
73'
ГОЛ! 1:0!
А. Гошоков
70'
Желтая карточка
Р. Концедалов
68'
62'
Замена
А. Алхазов
️️️️
А. Антипенко
Замена
А. Гошоков
️️️️
Д. Сирадзе
58'
57'
Замена
В. Романенко
️️️️
С. Терехов
Желтая карточка
А. Засеев
54'
34'
Желтая карточка
А. Антипенко
Замена
И. Коронов
️️️️
Д. Зинович
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
1
Антон Коченков
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
38
Дмитрий Зинович
ЛП
11
Роман Концедалов
ЦП
53
Карлос Андрес Руа Флорес
ПП
13
Алексей Медведев
ЦФ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Волгарь
1
Станислав Намашко
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
26
Фарход Васиев
ЛЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
15
Аслан Машуков
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
19
Александр Антипенко
ЦФ
Спартак-Нальчик
19
Алексей Степанов
ВР
57
Руслан Абазов
ПЗ
37
Евгений Чеботару
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Волгарь
1
Максим Кабанов
ВР
23
Игорь Калешин
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
11
Алан Чочиев
АП
77
Владимир Романенко
ПВ
9
Павел Сафронов
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
4-4-2
1
Коченков
71
Багаев
40
Тимошин
20
Джудович
2
Засеев
38
Зинович
11
Аверьянов
11
Концедалов
53
Руа Флорес
8
Сирадзе
13
Медведев
3-2-3-2
1
Намашко
32
Терехов
4
Локтионов
2
Жиров
23
Зуйков
26
Васиев
10
Лукьяновс
15
Машуков
56
Гриднев
19
Антипенко
11
Дегтярев
53
Руа Флорес
37
Чеботару
37
Чеботару
53
Руа Флорес
38
Зинович
14
Коронов
14
Коронов
38
Зинович
8
Сирадзе
19
Гошоков
19
Гошоков
8
Сирадзе
32
Терехов
77
Романенко
77
Романенко
32
Терехов
11
Дегтярев
9
Сафронов
9
Сафронов
11
Дегтярев
15
Машуков
11
Чочиев
11
Чочиев
15
Машуков
19
Антипенко
13
Алхазов
13
Алхазов
19
Антипенко
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Волгарь
19
Алексей Степанов
ВР
57
Руслан Абазов
ПЗ
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
1
Максим Кабанов
ВР
23
Игорь Калешин
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
Остались в запасе
19
Алексей Степанов
ВР
57
Руслан Абазов
ПЗ
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Остались в запасе
1
Максим Кабанов
ВР
23
Игорь Калешин
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Статистика матча Спартак-Нальчик - Волгарь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
- : -
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 13 тур
Волгарь
1 : 1
11.10.2026
Сибирь
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Спартак
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