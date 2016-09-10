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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо - СКА-Хабаровск
Динамо - СКА-Хабаровск: обзор матча 10 сентября 2016
Динамо
10.09.2016, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
3 : 2
Завершен
СКА-Хабаровск
6'
К. Панченко
21'
Ф. Бечирай (П)
34'
К. Панченко
11'
И. Удалый
16'
И. Эдиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - СКА-Хабаровск
Замена
С. Драгун
️️️️
К. Панченко
90'
84'
Желтая карточка
Т. Микуцкис
Желтая карточка
Л. Уилкшир
81'
76'
Желтая карточка
А. Иванов
73'
Желтая карточка
Р. Корян
Желтая карточка
А. Ташаев
65'
61'
Желтая карточка
И. Эдиев
59'
Замена
Р. Корян
️️️️
А. Черевко
46'
Замена
А. Кобялко
️️️️
Д. Дедечко
46'
Замена
М. Казанков
️️️️
Э. Булия
46'
Замена
А. Иванов
️️️️
В. Никифоров
Замена
Е. Луценко
️️️️
Ф. Бечирай
46'
Замена
А. Ташаев
️️️️
И. Маркелов
46'
ГОЛ! 3:2!
К. Панченко
34'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Ф. Бечирай
21'
16'
ГОЛ! 1:2!
И. Эдиев
11'
ГОЛ! 1:1!
И. Удалый
ГОЛ! 1:0!
К. Панченко
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
21
Александр Зотов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
СКА-Хабаровск
55
Александр Криворучко
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
69
Денис Дедечко
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
91
Эдуард Булия
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Динамо
42
Сергей Нарубин
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
21
Станислав Драгун
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
СКА-Хабаровск
56
Александр Довбня
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
3
Артем Воронкин
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
22
Антон Кобялко
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
4-2-2-2
1
Шунин
32
Терехов
8
Хольмен
21
Белоруков
26
Уилкшир
21
Зотов
41
Сапета
88
Маркелов
77
Катрич
8
Панченко
9
Бечирай
4-1-3-2
55
Криворучко
3
Удалый
5
Эдиев
5
Микуцкис
10
Никифоров
18
Карасев
10
Кацаев
2
Димидко
69
Дедечко
26
Черевко
91
Булия
8
Панченко
21
Драгун
21
Драгун
8
Панченко
88
Маркелов
88
Ташаев
88
Ташаев
88
Маркелов
9
Бечирай
48
Луценко
48
Луценко
9
Бечирай
91
Булия
60
Казанков
60
Казанков
91
Булия
10
Никифоров
59
Иванов
59
Иванов
10
Никифоров
69
Дедечко
22
Кобялко
22
Кобялко
69
Дедечко
26
Черевко
9
Корян
9
Корян
26
Черевко
Остались в запасе
Динамо
СКА-Хабаровск
42
Сергей Нарубин
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
56
Александр Довбня
ВР
3
Артем Воронкин
ЦП
Главный тренер
Александр Григорян
Остались в запасе
42
Сергей Нарубин
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
3
Артем Воронкин
ЦП
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Главный тренер
Александр Григорян
Статистика матча Динамо - СКА-Хабаровск
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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Динамо
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