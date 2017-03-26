Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Нефтехимик
Кубань (ЛФЛ) - Нефтехимик: обзор матча 26 марта 2017
Кубань (ЛФЛ)
26.03.2017, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 28 тур
1 : 0
Завершен
Нефтехимик
33'
В. Обухов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Нефтехимик
Желтая карточка
Ю. Дюпин
90'
+1
88'
Желтая карточка
Л. Корнилов
79'
Замена
К. Муллин
️️️️
Д. Маляка
76'
Желтая карточка
Б. Бойчук
73'
Замена
С. Матяш
️️️️
Д. Кортава
Замена
А. Клещенко
️️️️
В. Лобкарев
64'
Вторая желтая
С. Бендзь
61'
54'
Замена
А. Воронкин
️️️️
М. Петролай
49'
Замена
И. Гелоян
️️️️
А. Бабырь
ГОЛ! 1:0!
В. Обухов
33'
Желтая карточка
С. Бендзь
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
99
Юрий Дюпин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
7
Никита Маляров
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Нефтехимик
1
Денис Книга
ВР
3
Никита Сурков
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
2
Михаил Петролай
ОП
11
Бобир Давлатов
ЦП
18
Лев Корнилов
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
10
Богдан Бойчук
ПВ
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Кубань (ЛФЛ)
1
Евгений Помазан
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
96
Руслан Каусаров
ЦП
78
Игорь Пономарёв
ЦП
92
Артем Щадин
АП
22
Юрий Завезен
ПП
10
Максим Майрович
ЦФ
Нефтехимик
27
Михаил Комаров
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
3
Артем Воронкин
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
10
Станислав Матяш
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
4-4-1-1
99
Дюпин
8
Бугаев
26
Бендзь
28
Байрыев
13
Марков
34
Алейник
19
Гай
17
Коновалов
7
Маляров
52
Лобкарев
13
Обухов
3-1-3-1-2
1
Книга
2
Морозов
28
Сорокин
3
Сурков
2
Петролай
11
Давлатов
18
Корнилов
15
Маляка
10
Бойчук
10
Бабырь
34
Кортава
52
Лобкарев
24
Клещенко
24
Клещенко
52
Лобкарев
10
Бабырь
10
Гелоян
10
Гелоян
10
Бабырь
2
Петролай
3
Воронкин
3
Воронкин
2
Петролай
34
Кортава
10
Матяш
10
Матяш
34
Кортава
15
Маляка
9
Муллин
9
Муллин
15
Маляка
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Нефтехимик
96
Руслан Каусаров
ЦП
78
Игорь Пономарёв
ЦП
1
Евгений Помазан
ВР
92
Артем Щадин
АП
22
Юрий Завезен
ПП
10
Максим Майрович
ЦФ
27
Михаил Комаров
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
73
Альберт Шарипов
ЦП
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
96
Руслан Каусаров
ЦП
78
Игорь Пономарёв
ЦП
1
Евгений Помазан
ВР
92
Артем Щадин
АП
22
Юрий Завезен
ПП
10
Максим Майрович
ЦФ
Остались в запасе
27
Михаил Комаров
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
73
Альберт Шарипов
ЦП
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Нефтехимик
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Кубань
Новости команд
Все
Кубань (ЛФЛ)
Нефтехимик
«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
7 ноября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Нефтехимика» на победу в матче 17 тура
6 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Торпедо» объявило новую дату матча-открытия своего стадиона
30 октября
3
Первая лига России: шансы «Нефтехимика» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Аршавин рассказал о проблемах с жизнью в Лондоне во время игры за «Арсенал»
4 мая
Петреску заболел коронавирусом
2020.07.22 15:00
1
Мельгарехо: «В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры. Благодарен России»
2020.07.03 12:43
15
Экс-форвард «Кубани» Сиссе возобновит карьеру
2020.05.13 09:00
3
Четыре года назад Фролов тоже получал наказание от клуба за интервью. Он играл за «Кубань» и сказал, что «Краснодар» лучше
2020.04.28 20:50
25
«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
7 ноября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Нефтехимика» на победу в матче 17 тура
6 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Торпедо» объявило новую дату матча-открытия своего стадиона
30 октября
3
Первая лига России: шансы «Нефтехимика» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+