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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Волгарь
СКА-Хабаровск - Волгарь: обзор матча 02 октября 2016
СКА-Хабаровск
02.10.2016, воскресенье, 09:00
Россия. ФНЛ, 15 тур
2 : 1
Завершен
Волгарь
7'
Р. Корян
63'
Х. Эдуардо Лескано
34'
Т. Букия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Волгарь
90'
+1
Замена
А. Болонин
️️️️
Д. Кабутов
Желтая карточка
И. Эдиев
90'
Желтая карточка
Т. Микуцкис
89'
89'
Замена
Р. Газзаев
️️️️
Т. Букия
88'
Замена
М. Яковлев
️️️️
А. Дышеков
Желтая карточка
Х. Эдуардо Лескано
73'
72'
Замена
И. Машуков
️️️️
А. Радченко
Замена
А. Димидко
️️️️
Н. Калинский
72'
71'
Желтая карточка
А. Радченко
64'
Желтая карточка
Р. Акбашев
ГОЛ! 2:1!
Х. Эдуардо Лескано
63'
62'
Желтая карточка
Т. Букия
Замена
М. Казанков
️️️️
А. Кацаев
61'
Желтая карточка
В. Никифоров
59'
Замена
Э. Булия
️️️️
А. Кобялко
46'
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
Р. Корян
46'
34'
ГОЛ! 1:1!
Т. Букия
Желтая карточка
Р. Корян
17'
9'
Желтая карточка
А. Дышеков
ГОЛ! 1:0!
Р. Корян
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
56
Александр Довбня
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
69
Денис Дедечко
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
22
Антон Кобялко
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
25
Рамиль Зарипов
ЦЗ
53
Игорь Юрганов
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
33
Аслан Дышеков
ОП
10
Темури Букия
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
27
Александр Радченко
ЦФ
СКА-Хабаровск
29
Владислав Соромытько
ВР
88
Андрей Киреев
ЦЗ
2
Александр Димидко
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
91
Эдуард Булия
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Волгарь
24
Дмитрий Терновский
ВР
12
Василий Пинчук
ЦЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
10
Руслан Газзаев
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
3-2-3-2
56
Довбня
5
Микуцкис
5
Эдиев
3
Удалый
10
Никифоров
5
Купчин
69
Дедечко
78
Калинский
10
Кацаев
9
Корян
22
Кобялко
3-3-2-1
71
Бучнев
25
Зарипов
53
Юрганов
76
Стешин
11
Сутормин
33
Дышеков
23
Зуйков
10
Букия
99
Акбашев
27
Радченко
10
Кацаев
60
Казанков
60
Казанков
10
Кацаев
78
Калинский
2
Димидко
2
Димидко
78
Калинский
22
Кобялко
91
Булия
91
Булия
22
Кобялко
9
Корян
23
Лескано
23
Лескано
9
Корян
10
Букия
10
Газзаев
10
Газзаев
10
Букия
70
Кабутов
11
Болонин
11
Болонин
70
Кабутов
33
Дышеков
9
Яковлев
9
Яковлев
33
Дышеков
27
Радченко
14
Машуков
14
Машуков
27
Радченко
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Волгарь
29
Владислав Соромытько
ВР
88
Андрей Киреев
ЦЗ
3
Артем Воронкин
ЦП
Главный тренер
Александр Григорян
92
Алексей Скворцов
ЦФ
24
Дмитрий Терновский
ВР
12
Василий Пинчук
ЦЗ
Остались в запасе
29
Владислав Соромытько
ВР
88
Андрей Киреев
ЦЗ
3
Артем Воронкин
ЦП
Остались в запасе
92
Алексей Скворцов
ЦФ
24
Дмитрий Терновский
ВР
12
Василий Пинчук
ЦЗ
Главный тренер
Александр Григорян
Статистика матча СКА-Хабаровск - Волгарь
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
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Волгарь
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15.11.2026
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08.11.2026
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Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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