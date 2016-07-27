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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - СКА-Хабаровск
Cибирь - СКА-Хабаровск: обзор матча 27 июля 2016
Cибирь
27.07.2016, среда, 14:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
0 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - СКА-Хабаровск
Замена
Н. Глушков
️️️️
Р. Магаль
83'
80'
Замена
Н. Калинский
️️️️
П. Карасев
80'
Замена
С. Нестеренко
️️️️
А. Кацаев
Замена
В. Азаров
️️️️
М. Андреев
78'
66'
Замена
А. Воронкин
️️️️
Э. Булия
Замена
Н. Безлихотнов
️️️️
Э. Богданов
65'
64'
Желтая карточка
И. Удалый
59'
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
Р. Корян
32'
Желтая карточка
Р. Корян
Желтая карточка
Р. Магаль
30'
Желтая карточка
Э. Богданов
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
37
Евгений Чеботару
ЦП
77
Максим Андреев
АП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
7
Эдуард Богданов
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
СКА-Хабаровск
55
Александр Криворучко
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
59
Андрей Иванов
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
69
Денис Дедечко
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
91
Эдуард Булия
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
99
Владимир Азаров
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
СКА-Хабаровск
56
Александр Довбня
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
3
Артем Воронкин
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
4-3-1-2
22
Цыган
29
Мищенко
3
Плопа
4
Выходил
28
Магаль
5
Гладышев
37
Чеботару
4
Рухаиа
77
Андреев
45
Вотинов
7
Богданов
4-1-3-2
55
Криворучко
10
Никифоров
3
Удалый
5
Эдиев
59
Иванов
18
Карасев
10
Кацаев
2
Димидко
69
Дедечко
9
Корян
91
Булия
77
Андреев
99
Азаров
99
Азаров
77
Андреев
7
Богданов
90
Безлихотнов
90
Безлихотнов
7
Богданов
28
Магаль
47
Глушков
47
Глушков
28
Магаль
10
Кацаев
5
Нестеренко
5
Нестеренко
10
Кацаев
91
Булия
3
Воронкин
3
Воронкин
91
Булия
18
Карасев
78
Калинский
78
Калинский
18
Карасев
9
Корян
23
Лескано
23
Лескано
9
Корян
Остались в запасе
Cибирь
СКА-Хабаровск
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
25
Илья Трунин
ВР
80
Евгений Качан
ЦЗ
7
Роман Беляев
ЦФ
56
Александр Довбня
ВР
5
Антон Купчин
ПЗ
Главный тренер
Александр Григорян
Остались в запасе
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
25
Илья Трунин
ВР
80
Евгений Качан
ЦЗ
7
Роман Беляев
ЦФ
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
5
Антон Купчин
ПЗ
Главный тренер
Александр Григорян
Статистика матча Cибирь - СКА-Хабаровск
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Спартак
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