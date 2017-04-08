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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Нефтехимик
Факел - Нефтехимик: обзор матча 08 апреля 2017
Факел
08.04.2017, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 30 тур
3 : 2
Завершен
Нефтехимик
28'
А. Курилов
64'
А. Касьян
84'
А. Касьян
7'
М. Петролай
52'
А. Бабырь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Нефтехимик
Желтая карточка
И. Соловьев
90'
90'
Вторая желтая
А. Воронкин
85'
Замена
А. Шарипов
️️️️
А. Воронкин
ГОЛ! 3:2!
А. Касьян
84'
81'
Замена
Д. Кортава
️️️️
Р. Галиакберов
71'
Замена
С. Морозов
️️️️
Б. Бойчук
Замена
Р. Болов
️️️️
М. Багаев
65'
ГОЛ! 2:2!
А. Касьян
64'
Замена
И. Соловьев
️️️️
А. Трошечкин
57'
Желтая карточка
А. Трошечкин
53'
52'
ГОЛ! 1:2!
А. Бабырь
43'
Желтая карточка
А. Воронкин
34'
Желтая карточка
Б. Бойчук
ГОЛ! 1:1!
А. Курилов
28'
Замена
М. Бирюков
️️️️
Н. Саталкин
16'
7'
ГОЛ! 0:1!
М. Петролай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
1
Александр Саутин
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
87
Никита Саталкин
АП
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Нефтехимик
1
Денис Книга
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
2
Михаил Петролай
ОП
18
Лев Корнилов
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
10
Богдан Бойчук
ПВ
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Факел
16
Александр Кобзев
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
6
Виктор Свежов
ЦП
88
Руслан Болов
ЦФ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Нефтехимик
27
Михаил Комаров
ВР
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
73
Альберт Шарипов
ЦП
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Саутин
78
Курилов
15
Тихий
29
Шахов
71
Багаев
5
Трошечкин
13
Иванов
10
Лукьяновс
87
Саталкин
7
Каюмов
19
Касьян
3-1-3-1-2
1
Книга
3
Сурков
28
Сорокин
23
Кобахидзе
2
Петролай
18
Корнилов
15
Маляка
3
Воронкин
10
Бойчук
10
Бабырь
20
Галиакберов
5
Трошечкин
9
Соловьев
9
Соловьев
5
Трошечкин
71
Багаев
88
Болов
88
Болов
71
Багаев
87
Саталкин
17
Бирюков
17
Бирюков
87
Саталкин
10
Бойчук
2
Морозов
2
Морозов
10
Бойчук
3
Воронкин
73
Шарипов
73
Шарипов
3
Воронкин
20
Галиакберов
34
Кортава
34
Кортава
20
Галиакберов
Остались в запасе
Факел
Нефтехимик
16
Александр Кобзев
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
Главный тренер
Павел Гусев
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
27
Михаил Комаров
ВР
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
16
Александр Кобзев
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
Остались в запасе
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
27
Михаил Комаров
ВР
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Факел - Нефтехимик
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
Центральный
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