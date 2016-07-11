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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тамбов - СКА-Хабаровск
Тамбов - СКА-Хабаровск: обзор матча 11 июля 2016
Тамбов
11.07.2016, понедельник, 18:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
3 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
16'
М. Трусевич
39'
О. Чернышов
79'
Д. Поярков (П)
54'
Т. Микуцкис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тамбов - СКА-Хабаровск
90'
Красная карточка
А. Кацаев
Замена
И. Спицын
️️️️
Д. Дорожкин
79'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Д. Поярков
79'
78'
Желтая карточка
Т. Микуцкис
Желтая карточка
Д. Поярков
74'
70'
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
А. Иванов
70'
Замена
П. Карасев
️️️️
А. Друзин
Замена
Д. Поярков
️️️️
А. Дутов
65'
Замена
А. Зяблов
️️️️
С. Шевчук
63'
Замена
А. Зюзинс
️️️️
А. Аверьянов
61'
Желтая карточка
М. Трусевич
57'
54'
ГОЛ! 2:1!
Т. Микуцкис
46'
Замена
Э. Булия
️️️️
Р. Корян
44'
Желтая карточка
Д. Дедечко
ГОЛ! 2:0!
О. Чернышов
39'
37'
Замена
М. Казанков
️️️️
А. Воронкин
ГОЛ! 1:0!
М. Трусевич
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
66
Александр Дутов
ОП
30
Максим Трусевич
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
СКА-Хабаровск
55
Александр Криворучко
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
59
Андрей Иванов
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
3
Артем Воронкин
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Руслан Корян
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Тамбов
1
Даниил Гавиловский
ВР
21
Павел Орлов
ЦЗ
37
Александр Зяблов
ЦП
18
Илья Спицын
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
СКА-Хабаровск
56
Александр Довбня
ВР
88
Андрей Киреев
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
60
Максим Казанков
ПВ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
91
Эдуард Булия
ЦФ
4-1-3-1-1
81
Смирнов
55
Шляков
19
Михалев
4
Овсиенко
22
Рыбин
66
Дутов
11
Аверьянов
70
Шевчук
30
Трусевич
7
Чернышов
13
Дорожкин
4-4-2
55
Криворучко
10
Никифоров
3
Удалый
5
Микуцкис
59
Иванов
10
Кацаев
30
Друзин
69
Дедечко
3
Воронкин
26
Черевко
9
Корян
70
Шевчук
37
Зяблов
37
Зяблов
70
Шевчук
13
Дорожкин
18
Спицын
18
Спицын
13
Дорожкин
66
Дутов
25
Поярков
25
Поярков
66
Дутов
11
Аверьянов
17
Зюзинс
17
Зюзинс
11
Аверьянов
3
Воронкин
60
Казанков
60
Казанков
3
Воронкин
30
Друзин
18
Карасев
18
Карасев
30
Друзин
59
Иванов
23
Лескано
23
Лескано
59
Иванов
9
Корян
91
Булия
91
Булия
9
Корян
Остались в запасе
Тамбов
СКА-Хабаровск
21
Павел Орлов
ЦЗ
1
Даниил Гавиловский
ВР
15
Валерий Сорокин
ПП
56
Александр Довбня
ВР
88
Андрей Киреев
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
Главный тренер
Александр Григорян
Остались в запасе
21
Павел Орлов
ЦЗ
1
Даниил Гавиловский
ВР
15
Валерий Сорокин
ПП
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
88
Андрей Киреев
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
Главный тренер
Александр Григорян
Статистика матча Тамбов - СКА-Хабаровск
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Спартак
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