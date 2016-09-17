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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Балтика
СКА-Хабаровск - Балтика: обзор матча 17 сентября 2016
СКА-Хабаровск
17.09.2016, суббота, 09:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
1 : 0
Завершен
Балтика
58'
Э. Булия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Балтика
89'
Желтая карточка
П. Соломатин
85'
Замена
В. Тимофеев
️️️️
А. Сердюк
80'
Замена
С. Помогаев
️️️️
А. Малеев
Замена
А. Довбня
️️️️
А. Криворучко
76'
Желтая карточка
П. Карасев
73'
69'
Замена
А. Елисеев
️️️️
Э. Суханов
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
М. Казанков
61'
59'
Замена
П. Соломатин
️️️️
Р. Славнов
ГОЛ! 1:0!
Э. Булия
58'
51'
Желтая карточка
В. Крючков
Замена
Э. Булия
️️️️
А. Кобялко
46'
Замена
В. Никифоров
️️️️
Р. Корян
46'
27'
Желтая карточка
А. Сердюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
55
Александр Криворучко
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
69
Денис Дедечко
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
60
Максим Казанков
ПВ
22
Антон Кобялко
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Балтика
95
Денис Вамбольт
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
8
Евгений Цимбал
ОП
18
Эдуард Суханов
ОП
8
Артемий Малеев
АП
4
Роман Славнов
ПП
7
Артем Сердюк
ЦФ
Главный тренер
Игорь Захаряк
СКА-Хабаровск
56
Александр Довбня
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
3
Артем Воронкин
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
91
Эдуард Булия
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Балтика
1
Мехти Дженетов
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
78
Семен Помогаев
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
31
Павел Соломатин
ЦФ
4-1-2-1-2
55
Криворучко
59
Иванов
5
Микуцкис
5
Эдиев
3
Удалый
18
Карасев
69
Дедечко
10
Кацаев
60
Казанков
9
Корян
22
Кобялко
4-2-2-1-1
95
Вамбольт
18
Марущак
81
Зимулька
22
Родионов
55
Крючков
8
Цимбал
18
Суханов
4
Славнов
93
Каленкович
8
Малеев
7
Сердюк
9
Корян
10
Никифоров
10
Никифоров
9
Корян
55
Криворучко
56
Довбня
56
Довбня
55
Криворучко
22
Кобялко
91
Булия
91
Булия
22
Кобялко
60
Казанков
23
Лескано
23
Лескано
60
Казанков
8
Малеев
78
Помогаев
78
Помогаев
8
Малеев
7
Сердюк
13
Тимофеев
13
Тимофеев
7
Сердюк
18
Суханов
4
Елисеев
4
Елисеев
18
Суханов
4
Славнов
31
Соломатин
31
Соломатин
4
Славнов
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Балтика
3
Артем Воронкин
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
26
Александр Черевко
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
17
Артем Макарчук
ЛЗ
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
1
Мехти Дженетов
ВР
Главный тренер
Игорь Захаряк
Остались в запасе
3
Артем Воронкин
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
26
Александр Черевко
ЦФ
Остались в запасе
17
Артем Макарчук
ЛЗ
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
1
Мехти Дженетов
ВР
Главный тренер
Александр Григорян
Главный тренер
Игорь Захаряк
Статистика матча СКА-Хабаровск - Балтика
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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