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    Игорь Захаряк

    Тренер
    Имя Игорь
    Фамилия Захаряк
    Гражданство Россия
    Дата рождения 4 мая 1964
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Сокол 23 13 3 7
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    18.07.2021 Сокол 1 : 0 Динамо Бр
    26.09.2021 Салют 1 : 0 Сокол
    30.09.2021 Динамо Бр 1 : 1 Сокол
    04.10.2021 Сокол 3 : 0 Зенит
    14.10.2021 Авангард 0 : 0 Сокол
    19.10.2021 Факел-М 0 : 0 Сокол
    25.10.2021 Арсенал-2 1 : 4 Сокол
    31.10.2021 Сокол 2 : 2 Динамо Вл
    03.11.2021 Сокол 3 : 0 Сахалин
    10.11.2021 Калуга 0 : 1 Сокол
    14.11.2021 Сокол 2 : 1 Рязань
    02.04.2022 Родина 2 : 2 Сокол
    09.04.2022 Сокол 8 : 1 Пересвет
    17.04.2022 СКА-Хабаровск-2 0 : 1 Сокол
    24.04.2022 Сокол 3 : 2 Саранск
    30.04.2022 Химки-2 2 : 3 Сокол
    06.05.2022 Сокол 1 : 2 Строгино
    11.05.2022 Пересвет 0 : 6 Сокол
    15.05.2022 Сокол 0 : 0 СКА-Хабаровск-2
    22.05.2022 Саранск 0 : 2 Сокол
    28.05.2022 Сокол 0 : 2 Химки-2
    04.06.2022 Строгино 1 : 1 Сокол
    10.06.2022 Сокол 1 : 0 Родина
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