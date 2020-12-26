Игорь Захаряк
Тренер
|Имя
|Игорь
|Фамилия
|Захаряк
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|4 мая 1964
|Имя
|Игорь
|Фамилия
|Захаряк
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|4 мая 1964
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Сокол
|23
|13
|3
|7
|Дата
|Матч
|18.07.2021
|Сокол
|1 : 0
|Динамо Бр
|26.09.2021
|Салют
|1 : 0
|Сокол
|30.09.2021
|Динамо Бр
|1 : 1
|Сокол
|04.10.2021
|Сокол
|3 : 0
|Зенит
|14.10.2021
|Авангард
|0 : 0
|Сокол
|19.10.2021
|Факел-М
|0 : 0
|Сокол
|25.10.2021
|Арсенал-2
|1 : 4
|Сокол
|31.10.2021
|Сокол
|2 : 2
|Динамо Вл
|03.11.2021
|Сокол
|3 : 0
|Сахалин
|10.11.2021
|Калуга
|0 : 1
|Сокол
|14.11.2021
|Сокол
|2 : 1
|Рязань
|02.04.2022
|Родина
|2 : 2
|Сокол
|09.04.2022
|Сокол
|8 : 1
|Пересвет
|17.04.2022
|СКА-Хабаровск-2
|0 : 1
|Сокол
|24.04.2022
|Сокол
|3 : 2
|Саранск
|30.04.2022
|Химки-2
|2 : 3
|Сокол
|06.05.2022
|Сокол
|1 : 2
|Строгино
|11.05.2022
|Пересвет
|0 : 6
|Сокол
|15.05.2022
|Сокол
|0 : 0
|СКА-Хабаровск-2
|22.05.2022
|Саранск
|0 : 2
|Сокол
|28.05.2022
|Сокол
|0 : 2
|Химки-2
|04.06.2022
|Строгино
|1 : 1
|Сокол
|10.06.2022
|Сокол
|1 : 0
|Родина