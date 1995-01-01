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    Захаряк вошел в тренерский штаб «Краснодара» вместо Матвеева

    Мурад Мусаев рассказал об изменениях в тренерском штабе «Краснодара».

    36-летний специалист де-факто возглавляет команду, однако из-за отсутствия у него необходимой лицензии главным тренером числился Сергей Матвеев. Теперь его место займет Игорь Захаряк.

    – Матвеев не сможет продолжить работу в клубе по семейным обстоятельствам. Еще в конце марта Сергей Васильевич был вынужден улететь в Лондон, где живут его жена и трое детей.

    – Вы ведь с Захаряком давно знакомы?

    – С 2005 года. Вместе работали в клубе «Краснодар-2000». Мы считаем, Игорь Владимирович усилит наш штаб, это квалифицированный и опытный специалист.

    – Когда начнется ваше обучение на лицензию Pro?

    – Надеюсь, это случится до возобновления чемпионата. А значит, 21 июня в матче с «Динамо» я уже смогу руководить командой в качестве главного тренера.

    • Захаряк в последние годы тренировал «Сумы», «Шахтер» из Караганды, «Балтику» и «Сокол».
    • «Краснодар» по итогам 22 туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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