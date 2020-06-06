Захаряк вошел в тренерский штаб «Краснодара» вместо Матвеева

Мурад Мусаев рассказал об изменениях в тренерском штабе «Краснодара».

36-летний специалист де-факто возглавляет команду, однако из-за отсутствия у него необходимой лицензии главным тренером числился Сергей Матвеев. Теперь его место займет Игорь Захаряк.

– Матвеев не сможет продолжить работу в клубе по семейным обстоятельствам. Еще в конце марта Сергей Васильевич был вынужден улететь в Лондон, где живут его жена и трое детей.

– Вы ведь с Захаряком давно знакомы?

– С 2005 года. Вместе работали в клубе «Краснодар-2000». Мы считаем, Игорь Владимирович усилит наш штаб, это квалифицированный и опытный специалист.

– Когда начнется ваше обучение на лицензию Pro?

– Надеюсь, это случится до возобновления чемпионата. А значит, 21 июня в матче с «Динамо» я уже смогу руководить командой в качестве главного тренера.