Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Игорь Захаряк - статистика

Россия
4 мая 1964 (62)
Тренер
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Сокол
23
13
3
7
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 12 тур
Сокол
1 : 0
10.06.2022
Родина
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 11 тур
Строгино
1 : 1
04.06.2022
Сокол
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 10 тур
Сокол
0 : 2
28.05.2022
Химки-М
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 9 тур
Саранск
0 : 2
22.05.2022
Сокол
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 8 тур
Сокол
0 : 0
15.05.2022
СКА-Хабаровск-2
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 7 тур
Пересвет
0 : 6
11.05.2022
Сокол
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 6 тур
Сокол
1 : 2
06.05.2022
Строгино
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 5 тур
Химки-М
2 : 3
30.04.2022
Сокол
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 4 тур
Сокол
3 : 2
24.04.2022
Саранск
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 3 тур
СКА-Хабаровск-2
0 : 1
17.04.2022
Сокол
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 2 тур
Сокол
8 : 1
09.04.2022
Пересвет
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 1 тур
Родина
2 : 2
02.04.2022
Сокол
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 22 тур
Сокол
2 : 1
14.11.2021
Рязань
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 21 тур
Калуга
0 : 1
10.11.2021
Сокол
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 20 тур
Сокол
3 : 0
03.11.2021
Сахалин
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 19 тур
Сокол
2 : 2
31.10.2021
Динамо Вл
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 18 тур
Арсенал-2
1 : 4
25.10.2021
Сокол
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 17 тур
Факел-М
0 : 0
19.10.2021
Сокол
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 16 тур
Авангард
0 : 0
14.10.2021
Сокол
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 14 тур
Сокол
3 : 0
04.10.2021
Зенит
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 13 тур
Динамо Бр
1 : 1
30.09.2021
Сокол
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 12 тур
Салют
1 : 0
26.09.2021
Сокол
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 1 тур
Сокол
1 : 0
18.07.2021
Динамо Бр
Главные новости
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
1
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
ВидеоСудья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
4
ФотоИгрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
1
ВидеоСафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
Вчера, 22:40
4
«Хоть вешайся»: топ-комментатор «Матч ТВ» поделился личными проблемами
Вчера, 21:45
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+