Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 12 тур
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 11 тур
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 10 тур
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 9 тур
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 8 тур
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 7 тур
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 6 тур
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 5 тур
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 4 тур
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 3 тур
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 2 тур
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 1 тур
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 22 тур
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 21 тур
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 20 тур
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 19 тур
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 18 тур
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 17 тур
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 16 тур
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 14 тур
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 13 тур
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 12 тур
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 1 тур