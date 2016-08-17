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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - СКА-Хабаровск
Сокол - СКА-Хабаровск: обзор матча 17 августа 2016
Сокол
17.08.2016, среда, 19:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
2 : 3
Завершен
СКА-Хабаровск
20'
А. Дудолев
49'
А. Мануковский
8'
А. Кацаев (П)
90+2'
Р. Корян
90+4'
Р. Корян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сокол - СКА-Хабаровск
90'
+4
Желтая карточка
Х. Эдуардо Лескано
90'
+4
ГОЛ! 2:3!
Р. Корян
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
Р. Корян
Замена
Д. Магадиев
️️️️
М. Платика
90'
+1
Замена
Н. Дергачев
️️️️
А. Домшинский
73'
72'
Замена
А. Купчин
️️️️
Э. Булия
Замена
А. Перченок
️️️️
А. Дудолев
68'
Замена
А. Семенов
️️️️
А. Ходырев
65'
Желтая карточка
В. Романенко
61'
54'
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
А. Кобялко
53'
Замена
Р. Корян
️️️️
А. Черевко
ГОЛ! 2:1!
А. Мануковский
49'
45'
+1
Желтая карточка
Т. Микуцкис
28'
Замена
А. Воронкин
️️️️
Д. Озманов
ГОЛ! 1:1!
А. Дудолев
20'
8'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Кацаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
5
Михаил Платика
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
77
Владимир Романенко
ПВ
90
Алексей Домшинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Хафизов
СКА-Хабаровск
55
Александр Криворучко
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
2
Александр Димидко
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
91
Эдуард Булия
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Сокол
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
7
Александр Перченок
ПВ
11
Николай Дергачев
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
СКА-Хабаровск
56
Александр Довбня
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
3
Артем Воронкин
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
4-4-1-1
16
Федоров
80
Климов
3
Пасько
21
Ходырев
30
Васянович
17
Хрущев
5
Платика
8
Мануковский
18
Дудолев
77
Романенко
90
Домшинский
4-1-2-3
55
Криворучко
3
Удалый
5
Микуцкис
5
Эдиев
17
Озманов
18
Карасев
10
Кацаев
2
Димидко
26
Черевко
22
Кобялко
91
Булия
18
Дудолев
7
Перченок
7
Перченок
18
Дудолев
90
Домшинский
11
Дергачев
11
Дергачев
90
Домшинский
5
Платика
22
Магадиев
22
Магадиев
5
Платика
21
Ходырев
28
Семенов
28
Семенов
21
Ходырев
91
Булия
5
Купчин
5
Купчин
91
Булия
17
Озманов
3
Воронкин
3
Воронкин
17
Озманов
22
Кобялко
23
Лескано
23
Лескано
22
Кобялко
26
Черевко
9
Корян
9
Корян
26
Черевко
Остались в запасе
Сокол
СКА-Хабаровск
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
1
Владимир Сугробов
ВР
Главный тренер
Вадим Хафизов
56
Александр Довбня
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
Главный тренер
Александр Григорян
Остались в запасе
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
1
Владимир Сугробов
ВР
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Главный тренер
Александр Григорян
Статистика матча Сокол - СКА-Хабаровск
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Локомотив
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