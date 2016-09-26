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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Зенит-2 - СКА-Хабаровск
Зенит-2 - СКА-Хабаровск: обзор матча 26 сентября 2016
Зенит-2
26.09.2016, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
1 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
27'
П. Долгов
57'
Р. Корян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит-2 - СКА-Хабаровск
90'
Желтая карточка
В. Никифоров
Замена
Н. Саламатов
️️️️
К. Зырянов
87'
75'
Замена
А. Воронкин
️️️️
П. Карасев
Замена
М. Проничев
️️️️
А. Исаев
75'
Замена
А. Гасилин
️️️️
П. Долгов
71'
57'
ГОЛ! 1:1!
Р. Корян
46'
Замена
Р. Корян
️️️️
Х. Эдуардо Лескано
46'
Замена
А. Кобялко
️️️️
Н. Калинский
ГОЛ! 1:0!
П. Долгов
27'
Желтая карточка
Т. Мустафин
26'
24'
Замена
А. Купчин
️️️️
А. Черевко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
26
Темур Мустафин
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Владислав Радимов
СКА-Хабаровск
56
Александр Довбня
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Зенит-2
50
Никита Гойло
ВР
17
Кирилл Костин
ЦЗ
55
Артем Вяткин
ЦЗ
10
Никита Саламатов
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
34
Максимилиан Проничев
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
СКА-Хабаровск
29
Владислав Соромытько
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
3
Артем Воронкин
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
3-3-3-1
23
Бабурин
51
Карпов
33
Йованович
58
Зуев
23
Чернов
10
Исаев
26
Мустафин
94
Евсеев
40
Бавин
18
Зырянов
91
Долгов
4-1-3-2
56
Довбня
88
Киреев
5
Микуцкис
3
Удалый
10
Никифоров
18
Карасев
10
Кацаев
69
Дедечко
78
Калинский
26
Черевко
23
Лескано
10
Исаев
34
Проничев
34
Проничев
10
Исаев
18
Зырянов
10
Саламатов
10
Саламатов
18
Зырянов
91
Долгов
19
Гасилин
19
Гасилин
91
Долгов
26
Черевко
5
Купчин
5
Купчин
26
Черевко
18
Карасев
3
Воронкин
3
Воронкин
18
Карасев
78
Калинский
22
Кобялко
22
Кобялко
78
Калинский
23
Лескано
9
Корян
9
Корян
23
Лескано
Остались в запасе
Зенит-2
СКА-Хабаровск
17
Кирилл Костин
ЦЗ
55
Артем Вяткин
ЦЗ
50
Никита Гойло
ВР
11
Илья Камышев
ЦП
Главный тренер
Владислав Радимов
17
Давид Озманов
ЦЗ
29
Владислав Соромытько
ВР
Главный тренер
Александр Григорян
Остались в запасе
17
Кирилл Костин
ЦЗ
55
Артем Вяткин
ЦЗ
50
Никита Гойло
ВР
11
Илья Камышев
ЦП
Остались в запасе
17
Давид Озманов
ЦЗ
29
Владислав Соромытько
ВР
Главный тренер
Владислав Радимов
Главный тренер
Александр Григорян
Статистика матча Зенит-2 - СКА-Хабаровск
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
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0 : 1
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0 : 2
19.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
МСА Петровский
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