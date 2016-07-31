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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Мордовия
СКА-Хабаровск - Мордовия: обзор матча 31 июля 2016
СКА-Хабаровск
31.07.2016, воскресенье, 12:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
1 : 3
Завершен
Мордовия
85'
А. Кобялко
6'
П. Игнатович
27'
П. Деобальд
72'
М. Астафьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Мордовия
90'
+1
Замена
С. Захарченко
️️️️
М. Астафьев
87'
Желтая карточка
П. Игнатович
ГОЛ! 1:3!
А. Кобялко
85'
84'
Замена
Д. Чалов
️️️️
Ю. Лебедев
78'
Желтая карточка
А. Молодцов
72'
ГОЛ! 0:3!
М. Астафьев
69'
Замена
А. Малоян
️️️️
П. Деобальд
Замена
А. Кобялко
️️️️
Э. Булия
66'
Желтая карточка
Р. Корян
58'
56'
Замена
А. Саркисов
️️️️
А. Алхазов
Замена
Р. Корян
️️️️
А. Черевко
46'
Замена
П. Карасев
️️️️
А. Воронкин
33'
Замена
А. Кацаев
️️️️
Х. Эдуардо Лескано
33'
27'
ГОЛ! 0:2!
П. Деобальд
6'
ГОЛ! 0:1!
П. Игнатович
5'
Желтая карточка
А. Амбарцумян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
55
Александр Криворучко
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
69
Денис Дедечко
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
91
Эдуард Булия
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
34
Ренат Сабитов
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
4
Максим Астафьев
ПП
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
СКА-Хабаровск
56
Александр Довбня
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Руслан Корян
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Мордовия
23
Артем Леонов
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
94
Станислав Захарченко
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
0
Артур Малоян
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
4-3-3
55
Криворучко
10
Никифоров
5
Эдиев
3
Удалый
5
Микуцкис
69
Дедечко
3
Воронкин
2
Димидко
26
Черевко
91
Булия
23
Лескано
4-3-1-2
25
Чебану
27
Лебедев
5
Багаев
19
Осипов
27
Молодцов
4
Астафьев
34
Сабитов
29
Игнатович
57
Деобальд
13
Алхазов
10
Амбарцумян
3
Воронкин
18
Карасев
18
Карасев
3
Воронкин
23
Лескано
10
Кацаев
10
Кацаев
23
Лескано
26
Черевко
9
Корян
9
Корян
26
Черевко
91
Булия
22
Кобялко
22
Кобялко
91
Булия
4
Астафьев
94
Захарченко
94
Захарченко
4
Астафьев
27
Лебедев
4
Чалов
4
Чалов
27
Лебедев
57
Деобальд
0
Малоян
0
Малоян
57
Деобальд
13
Алхазов
11
Саркисов
11
Саркисов
13
Алхазов
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Мордовия
56
Александр Довбня
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
Главный тренер
Александр Григорян
23
Артем Леонов
ВР
11
Андрей Пазин
ОП
10
Илья Петров
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
Остались в запасе
23
Артем Леонов
ВР
11
Андрей Пазин
ОП
10
Илья Петров
ЦП
Главный тренер
Александр Григорян
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча СКА-Хабаровск - Мордовия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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