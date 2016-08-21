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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Шинник
СКА-Хабаровск - Шинник: обзор матча 21 августа 2016
СКА-Хабаровск
21.08.2016, воскресенье, 10:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
0 : 0
Завершен
Шинник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Шинник
90'
+2
Желтая карточка
И. Подоляк
88'
Замена
Д. Чистяков
️️️️
Э. Низамутдинов
Замена
А. Купчин
️️️️
В. Никифоров
81'
75'
Замена
И. Подоляк
️️️️
А. Митасов
Замена
А. Киреев
️️️️
А. Кобялко
70'
Замена
А. Воронкин
️️️️
А. Димидко
67'
65'
Замена
М. Лаук
️️️️
М. Земсков
56'
Замена
Р. Нетфуллин
️️️️
П. Евсеев
49'
Желтая карточка
П. Евсеев
Замена
Э. Булия
️️️️
Р. Корян
46'
Желтая карточка
А. Черевко
45'
32'
Желтая карточка
Е. Ятченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
55
Александр Криворучко
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
2
Александр Димидко
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Руслан Корян
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
9
Артем Митасов
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
8
Михаил Земсков
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
СКА-Хабаровск
56
Александр Довбня
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
3
Артем Воронкин
ЦП
91
Эдуард Булия
ЦФ
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
20
Иван Подоляк
ЦФ
4-1-2-3
55
Криворучко
10
Никифоров
5
Эдиев
3
Удалый
5
Микуцкис
18
Карасев
2
Димидко
10
Кацаев
26
Черевко
22
Кобялко
9
Корян
4-1-2-1-2
16
Яшин
97
Ятченко
15
Цховребов
24
Гоцук
5
Евсеев
17
Царикаев
71
Дзахов
9
Митасов
28
Султонов
81
Низамутдинов
8
Земсков
22
Кобялко
88
Киреев
88
Киреев
22
Кобялко
10
Никифоров
5
Купчин
5
Купчин
10
Никифоров
2
Димидко
3
Воронкин
3
Воронкин
2
Димидко
9
Корян
91
Булия
91
Булия
9
Корян
9
Митасов
20
Подоляк
20
Подоляк
9
Митасов
8
Земсков
10
Лаук
10
Лаук
8
Земсков
81
Низамутдинов
78
Чистяков
78
Чистяков
81
Низамутдинов
5
Евсеев
52
Нетфуллин
52
Нетфуллин
5
Евсеев
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Шинник
17
Давид Озманов
ЦЗ
56
Александр Довбня
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
Главный тренер
Александр Григорян
1
Александр Малышев
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
17
Давид Озманов
ЦЗ
56
Александр Довбня
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
Остались в запасе
1
Александр Малышев
ВР
Главный тренер
Александр Григорян
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча СКА-Хабаровск - Шинник
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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